Moto 3- Quiles imprendibile a Le Mans: pioggia, dominio e podio per Bertelle

La pioggia non ferma Maximo Quiles, che sul circuito Bugatti di Le Mans firma un’altra prova di forza e conquista il Gran Premio di Francia della Moto3, quinta tappa del Mondiale 2026. Una gara condizionata dal meteo, dichiarata “wet” e ridotta a 13 giri, ma sempre sotto il controllo del pilota del Team Aspar.

Partito bene e subito al comando, Quiles non ha mai lasciato la leadership, imponendo il proprio ritmo fino alla bandiera a scacchi. Per lui è la sesta vittoria in Moto3, la terza della stagione, e soprattutto un ulteriore allungo in classifica mondiale: 115 punti nelle prime cinque gare, un bottino mai raggiunto prima nella categoria.

Alle sue spalle chiude secondo Adrian Fernandez, autore della pole position con il Leopard Racing, ma costretto ad arrendersi a 1.888 secondi dal vincitore. Per lo spagnolo arriva comunque un altro podio, il nono in Moto3.

Giornata positiva anche per l’Italia grazie a Matteo Bertelle, protagonista di una gara solida e di grande carattere. Nonostante un long lap penalty per un taglio di pista, il pilota del Team LEVEL UP – MTA riesce a risalire fino al terzo posto, tornando sul podio dopo Austin 2025. Un risultato importante anche sul piano personale, considerando il lungo percorso di recupero dopo due gravi incidenti, uno dei quali lo aveva costretto al coma.

Ai piedi del podio chiudono Veda Pratama, Joel Esteban e Guido Pini, mentre la top ten viene completata da Cruces, Almansa, O’Shea e Danish.

Gara ricca di colpi di scena e cadute, favorita dalle condizioni difficili del tracciato francese, con molti piloti costretti al ritiro o a rientrare in pista dopo scivolate.

In classifica generale, Quiles prende il largo: 115 punti e un vantaggio di 46 su Fernandez, mentre Carpe e Perrone restano più distanti. Un segnale chiaro del momento: in Moto3, il riferimento è sempre più lui.

Moto3 Gara Le Mans – GP Francia – I tempi

Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap 1 28 Maximo Quiles Cfmoto Gaviota Aspar Team 24:41.640 2 31 Adrian Fernandez Leopard Racing +1.888 3 18 Matteo Bertelle Level Up – Mta +4.227 4 9 Veda Pratama Honda Team Asia +7.659 5 78 Joel Esteban Level Up – Mta +10.916 6 94 Guido Pini Leopard Racing +17.707 7 11 Adrian Cruces Cip Green Power +20.164 8 22 David Almansa Liqui Moly Dynavolt Intact Gp +20.893 9 8 Eddie O’shea Gryd – Mlav Racing +21.075 10 13 Hakim Danish Aeon Credit – Mt Helmets – Msi +21.847 11 73 Valentin Perrone Red Bull Ktm Tech3 +26.119 12 6 Ryusei Yamanaka Aeon Credit – Mt Helmets – Msi +26.193 13 97 Marco Morelli Cfmoto Gaviota Aspar Team +32.602 14 5 Leo Rammerstorfer Sic58 Squadra Corse +33.641 15 51 Brian Uriarte Red Bull Ktm Ajo +34.968 16 32 Zen Mitani Honda Team Asia +43.820 17 21 Ruche Moodley Code Motorsports +44.174 18 64 David Munoz Liqui Moly Dynavolt Intact Gp +95.800

Classifica Piloti

Maximo Quiles 115 2 Adrian Fernandez 69 3 Alvaro Carpe 53 4 Valentin Perrone 52 5 Veda Pratama 50 6 Marco Morelli 48 7 Guido Pini 46 8 David Almansa 41 9 Brian Uriarte 28 10 Adrian Cruces 25

Classifica Team