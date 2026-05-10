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Moto 3- Quiles imprendibile a Le Mans: pioggia, dominio e podio per Bertelle

Maggio 10, 2026
scritto daRedazione

La pioggia non ferma Maximo Quiles, che sul circuito Bugatti di Le Mans firma un’altra prova di forza e conquista il Gran Premio di Francia della Moto3, quinta tappa del Mondiale 2026. Una gara condizionata dal meteo, dichiarata “wet” e ridotta a 13 giri, ma sempre sotto il controllo del pilota del Team Aspar.

Partito bene e subito al comando, Quiles non ha mai lasciato la leadership, imponendo il proprio ritmo fino alla bandiera a scacchi. Per lui è la sesta vittoria in Moto3, la terza della stagione, e soprattutto un ulteriore allungo in classifica mondiale: 115 punti nelle prime cinque gare, un bottino mai raggiunto prima nella categoria.

Alle sue spalle chiude secondo Adrian Fernandez, autore della pole position con il Leopard Racing, ma costretto ad arrendersi a 1.888 secondi dal vincitore. Per lo spagnolo arriva comunque un altro podio, il nono in Moto3.

Giornata positiva anche per l’Italia grazie a Matteo Bertelle, protagonista di una gara solida e di grande carattere. Nonostante un long lap penalty per un taglio di pista, il pilota del Team LEVEL UP – MTA riesce a risalire fino al terzo posto, tornando sul podio dopo Austin 2025. Un risultato importante anche sul piano personale, considerando il lungo percorso di recupero dopo due gravi incidenti, uno dei quali lo aveva costretto al coma.

Ai piedi del podio chiudono Veda Pratama, Joel Esteban e Guido Pini, mentre la top ten viene completata da Cruces, Almansa, O’Shea e Danish.

Gara ricca di colpi di scena e cadute, favorita dalle condizioni difficili del tracciato francese, con molti piloti costretti al ritiro o a rientrare in pista dopo scivolate.

In classifica generale, Quiles prende il largo: 115 punti e un vantaggio di 46 su Fernandez, mentre Carpe e Perrone restano più distanti. Un segnale chiaro del momento: in Moto3, il riferimento è sempre più lui.

Moto3 Gara Le Mans – GP Francia – I tempi

PosNumPilotaMotoTeamTempoGap
128Maximo QuilesCfmoto Gaviota Aspar Team24:41.640
231Adrian FernandezLeopard Racing+1.888
318Matteo BertelleLevel Up – Mta+4.227
49Veda PratamaHonda Team Asia+7.659
578Joel EstebanLevel Up – Mta+10.916
694Guido PiniLeopard Racing+17.707
711Adrian CrucesCip Green Power+20.164
822David AlmansaLiqui Moly Dynavolt Intact Gp+20.893
98Eddie O’sheaGryd – Mlav Racing+21.075
1013Hakim DanishAeon Credit – Mt Helmets – Msi+21.847
1173Valentin PerroneRed Bull Ktm Tech3+26.119
126Ryusei YamanakaAeon Credit – Mt Helmets – Msi+26.193
1397Marco MorelliCfmoto Gaviota Aspar Team+32.602
145Leo RammerstorferSic58 Squadra Corse+33.641
1551Brian UriarteRed Bull Ktm Ajo+34.968
1632Zen MitaniHonda Team Asia+43.820
1721Ruche MoodleyCode Motorsports+44.174
1864David MunozLiqui Moly Dynavolt Intact Gp+95.800

Classifica Piloti

Maximo Quiles115
2Adrian Fernandez69
3Alvaro Carpe53
4Valentin Perrone52
5Veda Pratama50
6Marco Morelli48
7Guido Pini46
8David Almansa41
9Brian Uriarte28
10Adrian Cruces25

Classifica Team

1CFMOTO Gaviota Aspar Team139
2Leopard Racing115
3Red Bull KTM Ajo81
4Red Bull KTM Tech372
5Liqui Moly Dynavolt Intact GP65
6Honda Team Asia50
7LEVEL UP – MTA47
8CIP Green Power35
9AEON Credit – MT Helmets – MSI24
10CFMOTO Valresa Aspar Team24
Maggio 10, 2026
scritto daRedazione
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