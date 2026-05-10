Cremonese travolgente: 3-0 al Pisa e sprint salvezza riaperto

La Cremonese conquista una vittoria pesantissima allo Zini superando con un netto 3-0 il Pisa SC e sfruttando al meglio la sconfitta del Lecce, portandosi a un solo punto dal diciassettesimo posto.
La gara si indirizza già nel primo tempo: al 24’ il Pisa resta in inferiorità numerica per il doppio giallo a Bozhinov, episodio che cambia completamente l’inerzia del match. La Cremonese ne approfitta e al 31’ trova il vantaggio con Jamie Vardy, tornato titolare dopo due mesi e subito decisivo con una rete di grande peso specifico.
Nella ripresa i grigiorossi accelerano: proprio Vardy avvia l’azione che al 51’ porta al raddoppio firmato da Bonazzoli. Al 57’ arriva un’altra mazzata per i toscani, con il rosso diretto a Loyola che lascia il Pisa addirittura in nove uomini.
Nel finale la Cremonese controlla e al 87’ cala il tris con David Okereke, che chiude definitivamente la partita con una conclusione da posizione defilata.
Con questo successo la Cremonese sale a 31 punti e riapre la corsa salvezza, mentre il Pisa resta ultimo con 18 punti, sempre più in difficoltà.
IL TABELLINO
CREMONESE-PISA 3-0
Cremonese (4-4-2): Audero 6; Terracciano 6,5, Luperto 6,5 (85’ Folino sv), Bianchetti 6, Pezzella 6,5 (60’ Zerbin 6); Barbieri 7, Maleh 6 (60’ Thorsby 6), Grassi 6,5, Vandeputte 6,5 (72’ Okereke 7); Vardy 8 (72’ Sanabria 6), Bonazzoli 7. A disp.: Silvestri, Nava, Djuric, Collocolo, Ceccherini, Faye, Bondo, Folino. All.: Giampaolo
Pisa (3-5-2): Semper 5; Canestrelli 5, Caracciolo 5, Bozhinov 3; Touré 5, Akinsanmiro 5 (72’ Piccinini 6), Loyola 4, Vural 5,5 (66’ Hojholt 5), Leris 5,5 (37’ Angori 6); Stojilkovic 5, (66’ Meister 5,5), Moreo 5,5 (37’ Calabresi 5,5). A disp.: Nicolas, Scuffet, Marin, Cuadrado, Durosinmi, Iling-Junior, Aebischer, Calabresi, Albiol, Lorran. All.: Hiljemark
Arbitro: Ayroldi
Marcatori: 31’ Vardy, 51’ Bonazzoli, 87’ Okerere
Ammoniti: Calabresi (P), Hojholt (P)
Espulsi: Bozhinov (P), Loyola (P)