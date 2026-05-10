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Franchi senza gol ma con verdetto: la Fiorentina si salva, Genoa fermato sullo 0-0

Maggio 10, 2026
scritto daRedazione

La Fiorentina può finalmente tirare un sospiro di sollievo: lo 0-0 contro il Genoa basta per conquistare la salvezza aritmetica al termine di una stagione complicata, chiusa però con l’obiettivo centrato davanti al pubblico del Franchi.

La gara è stata tutt’altro che spettacolare. È il Genoa a rendersi più pericoloso, pur senza trovare la via del gol. Il momento più significativo del primo tempo arriva al 39’, quando David de Gea si supera con una parata decisiva su Leo Ostigard, tenendo in piedi i viola.

Nella ripresa la Fiorentina prova a uscire dal guscio, ma le occasioni restano rare. Al 79’ arriva l’episodio più clamoroso del match: Robin Gosens, nel tentativo di intervenire, finisce per negare involontariamente il gol a Fabiano Parisi.

Il triplice fischio sancisce così uno 0-0 che vale oro per i viola: 38 punti in classifica e permanenza in Serie A assicurata, anche se tra i fischi di un Franchi deluso per l’andamento stagionale. Il Genoa, invece, sale a 41 punti ma non riesce a capitalizzare le occasioni create.

FIORENTINA-GENOA 0-0
Fiorentina (4-1-4-1): De Gea 6,5; Dodo 6, Pongracic 6, Ranieri 6, Gosens 6; Fagioli 5,5; Parisi 6 (86’ Gudmundsson sv), Mandragora 5,5 (72’ Brescianini 6), Ndour 5,5 (72’ Fabbian 6), Solomon 6; Braschi 5,5 (61’ Piccoli 6). A disp.: Lezzerini, Christensen, Rugani, Comuzzo, Harrison, Fazzini, Kospo, Fortini, Kouadio, Balbo. All.: Vanoli
Genoa (3-4-2-1): Bijlow 6; Marcandalli 6,5 (82’ Doucoure sv), Ostigard 6,5, Zatterstrom 6; Ellertsson 5,5, Amorim 5,5 (82’ Masini sv), Frendrup 6, Martin 6 (71’ Ouedraogo 6); Vitinha 5,5, Ekhator 5,5 (71’ Malinovskyi 6); Colombo 5,5 (58’ Ekuban 5,5). A disp.: Leali, Sommariva, Onana, Vasquez, Grossi. All.: De Rossi
Arbitro: Massimi

IL TABELLINOI

FIORENTINA-GENOA 0-0

Fiorentina (4-1-4-1): De Gea 6,5; Dodo 6, Pongracic 6, Ranieri 6, Gosens 6; Fagioli 5; Parisi 6 (86’ Gudmundsson sv), Mandragora 5 (72’ Brescianini 6), Ndour 5,5 (72’ Fabbian 6), Solomon 6; Braschi 5,5 (61’ Piccoli 6). A disp.: Lezzerini, Christensen, Rugani, Comuzzo, Harrison, Fazzini, Kospo, Fortini, Kouadio, Balbo. All.: Vanoli
Genoa (3-4-2-1): Bijlow 6; Marcandalli 6,5 (82’ Doucoure sv), Ostigard 6,5, Zatterstrom 6; Ellertsson 5, Amorim 5,5 (82’ Masini sv), Frendrup 6, Martin 6 (71’ Ouedraogo 6); Vitinha 5,5, Ekhator 6 (71’ Malinovskyi 6); Colombo 5,5 (58’ Ekuban 5). A disp.: Leali, Sommariva, Onana, Vasquez, Grossi. All.: De Rossi
Arbitro: Massimi

Maggio 10, 2026
scritto daRedazione
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