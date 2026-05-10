Musetti soffre ma vola agli ottavi Internazionali di Roma: battuto Cerúndolo, ora c’è Ruud

L’Italia festeggia un altro traguardo agli Internazionali BNL d’Italia grazie a Lorenzo Musetti, che conquista l’accesso agli ottavi di finale al termine di una battaglia intensa e tutt’altro che semplice contro Francisco Cerúndolo.

Il risultato finale, 7-6(7), 6-4 in favore dell’azzurro, non rende pienamente giustizia all’equilibrio del match, durato 2 ore e 12 minuti e giocato su livelli di grande intensità. Il primo set è stato un susseguirsi di break e controbreak, con Cerúndolo capace di mettere in difficoltà l’italiano e addirittura di procurarsi un set point prima del tie-break. Musetti, però, ha mostrato grande freddezza nei momenti decisivi, riuscendo a spuntarla 9-7 dopo un finale punto a punto.

Anche il secondo parziale ha seguito lo stesso copione, con l’argentino aggressivo e in grado di mettere pressione fin da subito. Musetti ha dovuto inseguire fino al 2-1, prima di ritrovare continuità nei propri turni di servizio e salire progressivamente di livello. Nel finale, sul 5-4, l’azzurro ha avuto tre match point: Cerúndolo ne ha annullati due, ma al terzo tentativo il toscano ha chiuso definitivamente l’incontro.

Per Musetti si tratta della terza volta agli ottavi di finale nel torneo romano, un risultato che conferma la sua crescita sulla terra battuta e il forte legame con il pubblico di casa. Il prossimo ostacolo sarà il norvegese Casper Ruud, vincitore in due set su Jiří Lehečka con il punteggio di 6-3, 6-4.

Una sfida che promette di alzare ulteriormente il livello: il sogno di Musetti a Roma continua.