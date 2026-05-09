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Serie A: Lecce – Juventus 0-1 con lampo di Vlahovic Leggi ora
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Juventus sprint, basta un lampo di Vlahovic: record e tre punti pesantissimi a Lecce
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Juventus sprint, basta un lampo di Vlahovic: record e tre punti pesantissimi a Lecce

Maggio 9, 2026
scritto daRedazione

La Juventus corre verso la Champions League con un successo sofferto ma fondamentale. Al Via del Mare i bianconeri superano 1-0 il Lecce grazie a un gol fulmineo di Dušan Vlahović dopo appena 10 secondi, la rete più veloce nella storia del club juventino.

Tre punti d’oro per la squadra di Luciano Spalletti, che si porta momentaneamente al terzo posto e mette pressione alle dirette concorrenti nella corsa europea.

Vlahovic entra nella storia dopo 10 secondi

La partita si accende immediatamente. Alla prima azione offensiva la Juventus colpisce con Vlahovic, rapidissimo a sfruttare una disattenzione difensiva del Lecce e a battere Wladimiro Falcone.

Un gol lampo che cambia subito il copione della gara e permette ai bianconeri di gestire con maggiore tranquillità il possesso nei primi minuti.

Il Lecce però reagisce con orgoglio e sfiora subito il pareggio con Lameck Banda, fermato da un grande intervento di Michele Di Gregorio.

Occasioni, pali e gol annullati

La Juventus continua a creare pericoli e va vicinissima al raddoppio con Francisco Conceição, che centra il palo dopo una bella azione personale.

Anche Vlahovic sfiora più volte la doppietta, ma Falcone tiene in vita il Lecce con alcune parate decisive. Nella ripresa i bianconeri trovano ancora due volte la rete, entrambe però cancellate per fuorigioco: prima al serbo, poi a Pierre Kalulu.

Finale di sofferenza, ma la Juve resiste

Nel finale la squadra di Eusebio Di Francesco prova l’assalto disperato. L’occasione più grande capita sui piedi di Konan N’Dri, che da posizione favorevole trova soltanto l’esterno della rete.

La Juventus soffre, abbassa il ritmo e non riesce a chiudere definitivamente il match, ma difende con ordine il vantaggio fino al triplice fischio.

Champions sempre più vicina

Con questo successo la Juventus conquista tre punti pesantissimi nella corsa Champions e allunga momentaneamente sulla AS Roma, mantenendo anche il vantaggio sul AC Milan.

Per il Lecce resta invece una sconfitta che complica la corsa salvezza, anche se la squadra ha mostrato carattere e intensità fino agli ultimi minuti. Nelle prossime giornate servirà però maggiore concretezza per evitare rischi.

IL TABELLINO
LECCE-JUVENTUS 0-1
Lecce (4-2-3-1): Falcone; Veiga (25′ st Helgason), Gabriel, Siebert, Gallo; Ramadani, Ngom (17′ st Jean); Pierotti, Coulibaly, Banda (31′ st N’Dri); Cheddira (31′ st Camarda). A disp.: Früchtl, Samooja, Ndaba, Sala, Stulic, Pérez, Gandelman, Gorter, Matchwinski, Kovac. All.: Di Francesco
Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso (38′ st David); Locatelli, Koopmeiners; Conceiçao (38′ st Zhegrova), McKennie (41′ st Gatti), Yildiz (38′ st Boga); Vlahovic (32′ st Holm). A disp.: Perin, Pinsoglio, Adzic, Kostic, Thuram, Openda, Miretti. All.: Spalletti
Arbitro: Colombo
Marcatore: 1′ Vlahovic
Ammoniti: Conceiçao (J), Jean (L)

Maggio 9, 2026
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