Caso Dossena, il difensore del Cagliari respinge le accuse: “Mai detto insulti razzisti”

Dopo la sfida tra Cagliari e Udinese, si accende la polemica sul presunto episodio di razzismo denunciato nel finale di gara nei confronti dell’attaccante bianconero Keinan Davis. Il difensore rossoblù Alberto Dossena ha respinto con decisione ogni accusa.

Dossena: “Accusa infamante, mai successo nulla del genere”

Attraverso una story pubblicata su Instagram, il giocatore ha negato di aver rivolto insulti razzisti all’avversario, reagendo alle versioni circolate nelle ore successive alla partita.

“Essere accusato di razzismo mi rattrista e mi ferisce. È un’accusa molto pesante, mai mi passerebbe per la testa di rivolgermi a un collega con un insulto di quel tipo”, ha scritto Dossena. “È la prima volta che mi trovo in una situazione del genere nella quale mi devo difendere da un’accusa infamante. Un comportamento del genere è quanto di più lontano dalla mia cultura ed educazione”.

La posizione del Cagliari

Sulla vicenda è intervenuta anche la società rossoblù, che ha preso posizione con un comunicato ufficiale, respingendo quanto emerso nel post gara.

Il Cagliari ha espresso “sorpresa e profondo disappunto” per le dichiarazioni arrivate dall’Udinese, ribadendo i propri valori e la totale estraneità a qualsiasi forma di discriminazione. Il club ha inoltre sottolineato che quanto accaduto sarebbe stato chiarito a fine partita “senza riscontri oggettivi” sull’episodio contestato.

Una vicenda ancora aperta

Il caso resta dunque al centro del dibattito dopo una gara già ricca di tensione agonistica. Le versioni delle parti restano contrastanti e la vicenda rischia ora di avere ulteriori sviluppi nelle prossime ore.