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Serie A: Lecce – Juventus 0-1 con lampo di Vlahovic Leggi ora
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Juventus sprint, basta un lampo di Vlahovic: record e tre punti pesantissimi a Lecce
Vlahovic guida la Juve nel momento chiave: “Abbiamo tutto nelle nostre mani”
Spalletti si tiene stretta la Juve: “Vlahovic ci è mancato tantissimo. Questa squadra non va smontata”

Vlahovic guida la Juve nel momento chiave: “Abbiamo tutto nelle nostre mani”

Maggio 9, 2026
scritto daRedazione

Ritorno da titolare con gol e tre punti pesantissimi per la Juventus , che espugna il campo del . Lecce e continua la sua corsa verso la Champions League. Protagonista della serata è ancora una volta Dušan Vlahović, decisivo nel successo bianconero e tornato al centro dell’attacco dopo un periodo complicato.

Il serbo ha commentato così il suo rientro ai microfoni di Sky Sport:

“Non ho giocato per tanto tempo, non ho ancora ritrovato la routine. L’importante era ritrovare i tre punti”.

Una prestazione che va oltre il gol, arrivato in una fase delicata della stagione e fondamentale per dare continuità alla squadra di Luciano Spalletti.

Juve, il destino è nelle proprie mani

Guardando al finale di campionato, Vlahovic ha tracciato la strada con grande chiarezza. La Juventus, infatti, ha ancora tutto da giocarsi in ottica qualificazione europea.

“Abbiamo tutto nelle nostre mani. Se vinciamo le ultime due partite, non c’è pressione per nessuno”.

Un messaggio diretto, che fotografa il momento della squadra: consapevole della posta in palio ma ancora padrona del proprio destino.

“Ora serve solo vincere”

L’attaccante bianconero ha poi ribadito la necessità di massima concentrazione nelle ultime gare:

“Dobbiamo affrontare le ultime due partite sapendo ciò che ci giochiamo, dare il massimo e vincere”.

La Juventus si prepara così a un finale di stagione ad altissima tensione, con l’obiettivo Champions sempre più vicino ma ancora tutto da conquistare sul campo.

Maggio 9, 2026
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