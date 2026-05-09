Spalletti si tiene stretta la Juve: “Vlahovic ci è mancato tantissimo. Questa squadra non va smontata”

Una vittoria pesante per la classifica, ma anche un’occasione per mandare messaggi chiari all’ambiente juventino. Dopo l’1-0 sul campo del.Lecce, Luciano Spalletti applaude il successo della sua Juventus FC, pur senza nascondere difetti e limiti che continuano a emergere durante le partite.

Il gol lampo di Dušan Vlahović ha regalato tre punti fondamentali nella corsa Champions, permettendo ai bianconeri di salire momentaneamente al terzo posto. Ma per Spalletti la gara avrebbe dovuto avere un finale molto diverso.

Il tecnico bianconero ha infatti criticato i cali di attenzione della squadra, colpevole di alternare momenti di dominio totale ad altri di inspiegabile superficialità.

“Troppi errori per questo livello”

Nel post partita Spalletti ha parlato apertamente di una Juventus ancora troppo discontinua:

Secondo l’allenatore, la squadra crea molto ma non riesce a concretizzare abbastanza, lasciando aperte partite che potrebbero essere chiuse con largo anticipo.

La sensazione è che la Juventus abbia finalmente ritrovato solidità e identità, ma debba ancora compiere l’ultimo salto mentale per diventare davvero continua.

Mercato, Spalletti frena la rivoluzione

L’allenatore ha poi affrontato il tema del futuro, spegnendo le voci su una possibile rifondazione estiva.

Per Spalletti, il progetto bianconero deve ripartire dall’attuale gruppo, valorizzando gli investimenti già fatti dalla società negli ultimi mercati.

Parole che suonano come una presa di posizione forte in difesa della rosa attuale.

Vlahovic resta il punto fermo

Grande spazio anche all’elogio di Vlahovic, tornato titolare e subito decisivo. Spalletti ha spiegato quanto l’assenza del serbo abbia pesato durante la stagione:

L’allenatore ha sottolineato l’importanza di avere un attaccante fisico, capace di reggere i duelli e dare profondità alla squadra. E sul futuro del numero 9 ha lasciato filtrare fiducia:

Una dichiarazione che conferma quanto la Juventus consideri ancora Vlahovic centrale nel proprio progetto tecnico.