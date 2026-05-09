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Serie A: Lecce – Juventus 0-1 con lampo di Vlahovic Leggi ora
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Lecce, Di Francesco furioso: “Quel gol dopo 12 secondi era stato preparato”

Maggio 9, 2026
scritto daRedazione

Una sconfitta che lascia rimpianti e tanta rabbia. Il Lecce cade contro la Juventus dopo un avvio shock e nel post partita Eusebio Di Francesco non nasconde tutta la sua amarezza per il gol immediatamente incassato da Dušan Vlahović.

La rete bianconera, arrivata appena 12 secondi dopo il calcio d’inizio, ha indirizzato subito la gara e rappresenta per il tecnico giallorosso un errore difficile da accettare, soprattutto perché la situazione era stata studiata attentamente alla vigilia.“Alla squadra avevo fatto vedere il loro calcio d’inizio tre volte stamattina”.

Di Francesco aveva chiesto ai suoi aggressività, attenzione e cattiveria sin dal primo pallone giocato. Ma il Lecce si è fatto sorprendere immediatamente dalla manovra juventina, concedendo spazio e libertà a una squadra che non perdona.

“Subire gol subito contro una squadra di grande qualità fa rabbia”.

“Fa rabbia prendere gol così”

L’allenatore salentino ha sottolineato come l’impatto iniziale abbia pesato enormemente sull’andamento del match:

Nonostante il colpo a freddo, però, il Lecce ha avuto il merito di non disunirsi. La squadra è rimasta dentro la partita, costruendo occasioni e cercando fino all’ultimo il gol del pareggio.

Occasioni sprecate e poca lucidità

Secondo Di Francesco, a fare la differenza è stata soprattutto la gestione degli episodi e la qualità nelle giocate decisive.“Abbiamo regalato noi la palla alla Juventus in due o tre occasioni”.

“La prima dispiace di più perché l’avevamo preparata e ci avrebbe fatto pareggiare subito”.Errori tecnici che hanno permesso ai bianconeri di controllare meglio il match e creare ulteriori pericoli. Restano poi i rimpianti per le occasioni capitate a Walid Cheddira e Konan N’Dri.

Maggio 9, 2026
scritto daRedazione
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