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Giro d’Italia – Magnier fulmina tutti a Sofia: bis francese al Giro, Silva difende la Maglia Rosa

Maggio 10, 2026
scritto daRedazione

Ancora Paul Magnier protagonista al Giro d’Italia 2026. Il velocista francese firma la terza tappa, la Plovdiv–Sofia di 175 chilometri, conquistando la seconda vittoria in tre giorni e confermando un avvio di corsa decisamente brillante.

La frazione si decide allo sprint nella capitale bulgara, dove il corridore della Soudal Quick-Step riesce a imporsi al termine di un arrivo tiratissimo. Alle sue spalle si piazzano Jonathan Milan e Dylan Groenewegen, battuti di pochissimo in una volata ad alta velocità.

In classifica generale tutto resta invariato: la Maglia Rosa è ancora sulle spalle di Guillermo Thomas Silva, con Florian Stork ed Egan Bernal sempre a quattro secondi, in una situazione ancora molto compatta.

A fine tappa, Magnier ha espresso soddisfazione per un successo che conferma il suo ottimo stato di forma e la capacità di reggere il confronto con i migliori sprinter del gruppo.

Il Giro lascia ora la Bulgaria e si prepara a sbarcare in Italia: martedì è in programma la quarta tappa, la Catanzaro–Cosenza di 138 chilometri, primo appuntamento sul territorio nazionale.

Ordine d’arrivo tappa 3 Giro d’Italia 2026

1) Paul Magnier (SOQ) in 4h0942″

2) Jonathan Milan (LTK) st

3) Dylan Groenewegen (URR) st

4) Madis Mihkels (EFE) st

5) Matteo Malucelli (XAT) st

6) Erlend Blikra (UXM) st

7) Pascal Ackermann (JAY) st

8) Davide Ballerini (XAT) st

9) Tobias Lund Andresen (DCT) st

10) Enrico Zanoncello (BCS) st

Classifica generale Giro d’Italia 2026

1) Guillermo Thomas Silva (XAT) in 13h10’05”

2) Florian Stork (TUD) +4″

3) Egan Bernal (NCI) +4″

4) Thymen Arensman (NCI) +6″

5) Giulio Ciccone (LTK) +6″

6) Jan Christen (UEX) +10″

7) Martin Tjotta (UXM) +10″

8) Johannes Kulset (UXM) +10″

9) Lennert Van Eetvelt (LOI) +10″

10) Enric Mas (MOV) +10″

Maggio 10, 2026
scritto daRedazione
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