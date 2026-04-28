Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Serie A finale primo tempo: Milan – Juventus 0-0 Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Terremoto Arbitri: Rocchi diserta l'interrogatorio, Gervasoni pronto a parlare
Sorpresa al Romandia: Godon fulmina tutti. Pogacar “umano”, ma guadagna su Roglic
Il Collegio di Garanzia conferma lo stop, Zappi non è più Presidente AIA

Sorpresa al Romandia: Godon fulmina tutti. Pogacar “umano”, ma guadagna su Roglic

Aprile 28, 2026
scritto daRedazione

Non è stato il solito monologo sloveno. Il Giro di Romandia 2024 si apre con un verdetto inaspettato: a sfrecciare più veloce di tutti nel brevissimo cronoprologo d’apertura è il francese Dorian Godon. In poco più di tre minuti e mezzo di pura apnea, il corridore della Decathlon AG2R ha messo in riga specialisti e favoritissimi, prendendosi la prima maglia di leader.

L’acuto di Dorian Godon

In un esercizio balistico di soli 3’35″12, Godon ha dimostrato una potenza esplosiva fuori dal comune. Su tracciati così brevi, ogni minima indecisione in curva o un rilancio meno cattivo pesano come macigni: il francese è stato perfetto, mantenendo una media oraria altissima che gli ha permesso di respingere l’assalto dei grandi nomi della classifica generale.

Pogacar: sconfitta di tappa, vittoria tattica

Tutti gli occhi erano puntati su Tadej Pogacar, ma lo sloveno questa volta si è dovuto accontentare del quinto posto. Con un ritardo di 7 secondi dal vincitore, la “Cannibale” ha dimostrato di non essere in modalità imbattibile su distanze così ridotte, ma il suo sguardo è già rivolto a lungo termine.

Aprile 28, 2026
scritto daRedazione
Articolo precedente

Terremoto Arbitri: Rocchi diserta l'interrogatorio, Gervasoni pronto a parlare

Aprile 28, 2026
Articolo successivo

Il Collegio di Garanzia conferma lo stop, Zappi non è più Presidente AIA

Aprile 28, 2026

Recommended for You

Giro d’Italia 2026, forfait di Mikel Landa

Tadej Pogacar vince la Liegi-Baston-Liegi

Milan Bral, giovane promessa del ciclismo belga, muore a 21 anni dopo un tragico incidente

Tour of the Alps: Giulio Pellizzari si prnede l’ultima tappa e la classifica generale

Pidcock si prende la rivincita al Tour of the Alps: sua la terza tappa, Pellizzari resta leader

Tour of the Alps: Pellizzari trionfa nella seconda tappa e prende la maglia di leader

Tommaso Dati firma la prima tappa del Tour of the Alpstour

Evenepoel timbra l’Amstel Gold Race: battuto Skjelmose in volata, è il primo successo in carriera