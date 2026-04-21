Tour of the Alps: Pellizzari trionfa nella seconda tappa e prende la maglia di leader

Gulio Pellizzari (Red Bull-Bora-Hansgrohe) ha firmato un’ottima vittoria nella seconda tappa del Tour of the Alps, 147 chilometri da Tels a Val Martello, concludendo una giornata ad alta intensità che ha visto molti colpi di scena. Il 22enne marchigiano ha battuto in uno sprint ristretto l’olandese Thymen Arensman (Ineos Grenadiers) e Mattia Gaffuri (Team Picnic–PostNL), mostrando grande grinta e determinazione nell’ultimo chilometro.

La giornata ha visto subito un grande protagonismo di Gaffuri, che insieme ad altri sei corridori ha formato una fuga a soli otto chilometri dalla partenza. Il lombardo ha messo in difficoltà la concorrenza, riuscendo a mantenere il comando della corsa fino ai -2 chilometri dall’arrivo, quando è stato raggiunto dal gruppo di testa.

Sul durissimo finale di Val Martello, Gaffuri è stato raggiunto prima da Pellizzari, poi da un terzetto composto da Arensman, Egan Bernal (Ineos Grenadiers) e il giovane talento Lorenzo Finn (Red Bull-Bora-Hansgrohe), classe 2006, che ha chiuso quarto. Ma è stato Pellizzari a rispondere alla sfida con uno sprint deciso, conquistando la vittoria e la maglia di leader della classifica generale, con quattro secondi di vantaggio su Arensman e sei su Gaffuri.

Il ricordo di Stefano Casagranda

Un gesto speciale ha accompagnato la vittoria di Pellizzari: l’azzurro ha dedicato il successo a Stefano Casagranda, ex ciclista e padre della sua fidanzata Andrea, scomparso lo scorso ottobre. Un omaggio sentito che ha reso la giornata ancora più emotiva per il giovane corridore.

La terza tappa: verso Arco

Il Tour of the Alps non si ferma e domani si correrà la terza tappa, che porterà i ciclisti da Laces ad Arco. Con i suoi 174 chilometri, questa frazione si preannuncia come la più lunga di questa edizione, e sarà cruciale per capire come si evolverà la classifica generale. Pellizzari, che ora guida la corsa, dovrà difendersi dai numerosi rivali pronti a dar battaglia, a cominciare dal sempre temibile Arensman e dal forte Bernal.

Questa seconda tappa ha dimostrato ancora una volta quanto il Tour of the Alps sia una competizione in grado di mettere in risalto i giovani talenti. Pellizzari, con la sua vittoria e la leadership, è ormai uno degli uomini da tenere d’occhio anche in ottica Giro d’Italia.

Con la salita di Val Martello e la durezza del percorso, il Tour of the Alps continua a regalare emozioni. E Pellizzari, con la maglia di leader sulle spalle, è pronto a difenderla con tutte le sue forze.