Giacchetta ds Cremonese:” è stato un sogno , ho avito l’onore di giocare con Diego Armando Maradona”

Cremona – La sfida che attende la Cremonese contro il Napoli nel prossimo weekend non sarà solo un match di campionato, ma una partita carica di emozioni e significati per Simone Giacchetta, direttore sportivo della squadra grigiorossa. Giacchetta, che da giovane calciatore ha avuto l’onore di giocare con Diego Armando Maradona nel Napoli degli anni ’80, si prepara a sfidare proprio la squadra che ha scritto la storia del calcio mondiale.

In una recente intervista, Giacchetta ha ripercorso con orgoglio il suo passato in azzurro, ricordando il periodo in cui giocava accanto al “Pibe de Oro” e ai grandi campioni di quel Napoli che vinse la Coppa UEFA nel 1989. “Sembra incredibile, ma è successo davvero. Ho avuto la fortuna di giocare con Maradona l’anno in cui il Napoli conquistò la Coppa UEFA. È stata un’esperienza che non dimenticherò mai”, ha dichiarato Giacchetta. “Era un sogno, un privilegio vedere come Diego lavorava ogni giorno e giocare con lui. Un’esperienza bellissima”.

Da giocatore a direttore sportivo: la sfida con il Napoli

Ora, Giacchetta non è più in campo, ma guida la Cremonese nella difficile corsa alla salvezza in Serie A. Sabato, la sua squadra si troverà ad affrontare il Napoli di Abtonio Conte in una sfida che si preannuncia tutt’altro che facile. La Cremonese, attualmente in lotta per non retrocedere, è consapevole delle difficoltà di affrontare una delle squadre più forti del campionato.

Giacchetta non ha nascosto la difficoltà della partita, ma ha anche sottolineato l’importanza di lottare con tutte le forze. “Quando si affrontano squadre grandi come il Napoli, le squadre più piccole rischiano di diventare vittime predestinate”, ha spiegato il DS grigiorosso. “Quello che ci aspetta sarà un match difficile, ma credo che ci voglia anche un po’ di sana ironia. Se per portare a casa un risultato utile si deve mettere il pullman davanti alla porta, allora spero di avere un bel pullman a due piani a disposizione”, ha aggiunto sorridendo.