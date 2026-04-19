Evenepoel timbra l’Amstel Gold Race: battuto Skjelmose in volata, è il primo successo in carriera

Remco Evenepoel conquista la Amstel Gold Race 2026, firmando la prima vittoria della sua carriera nella classica olandese al termine di una corsa intensa e decisa allo sprint. Il belga ha avuto la meglio su Mattias Skjelmose in un duello a due sul traguardo di Valkenburg, completando una prova di grande gestione tattica e potenza nel finale. Terzo posto per il francese Benoît Cosnefroy.

La gara si accende a circa 45 chilometri dall’arrivo, quando Roman Grégoire rompe gli equilibri con un attacco sul Kruisberg che seleziona il gruppo dei migliori. Da quel momento la corsa perde progressivamente pezzi, complice anche una fase convulsa in discesa dopo uno strappo, in cui una caduta coinvolge Kevin Vauquelin e Matteo Jorgenson. L’americano, tra i favoriti della vigilia, resta a lungo a terra, mentre finiscono a terra anche Huub Artz.

Nel tratto finale resta un gruppo ristretto, con l’ultimo uomo della fuga iniziale, Marco Frigo, capace di resistere fino al traguardo chiudendo in top ten. La svolta arriva al penultimo passaggio sul Cauberg, dove Grégoire perde contatto, lasciando Evenepoel e Skjelmose da soli al comando.

Da lì in poi è una sfida tattica tra i due, con il danese a fare il forcing negli ultimi mille metri. Nel rettilineo finale, però, Evenepoel anticipa lo sprint e non lascia scampo all’avversario, imponendosi con autorità.

Con questo successo, il belga si prende anche una rivincita sulla passata edizione e si proietta ora verso gli ultimi appuntamenti delle Ardenne. L’attenzione si sposta sulla Freccia Vallone di mercoledì e soprattutto sulla Liegi-Bastogne-Liegi di domenica, dove potrebbe andare in scena un nuovo confronto con Tadej Pogacar.

Corsa femminile: colpo a sorpresa di Paula Blasi

Nella gara femminile arriva un successo inatteso della spagnola Paula Blasi, protagonista di un attacco decisivo sul penultimo Cauberg che sorprende il gruppo delle favorite. Le inseguitrici reagiscono con ritardo e non riescono più a colmare il distacco.

Alle sue spalle Kasia Niewiadoma regola Demi Vollering nella volata per il secondo posto, mentre l’italiana Letizia chiude al quarto posto nello sprint del gruppo.