Giro delle Fiandre 2026: Pogačar trionfa ad Oudenaarde in una Ronde spettacolare

Oudenaarde, Belgio – 5 aprile 2026 – Una giornata da ricordare per il ciclismo mondiale: Tadej Pogačar ha vinto l’edizione 110 del Giro delle Fiandre, confermandosi tra i grandi interpreti delle classiche nordiche.

Lo sloveno della UAE Team Emirates ha tagliato il traguardo in solitaria dopo una gara tatticamente perfetta, infliggendo distacchi ai diretti avversari e mettendo in mostra una condizione formidabile.

Una gara mozzafiato

La Ronde van Vlaanderen, classica di 278 km partita da Anversa e conclusasi a Oudenaarde, ha offerto spettacolo fin dalle prime fasi. Tra muri iconici e tratti in pavé, il gruppo dei favoriti si è affrontato con grande intensità, in una sfida che ha visto protagonisti assoluti: Mathieu van der Poel, Wout van Aert e Remco Evenepoel.

Il momento decisivo è arrivato negli ultimi 20 km, quando Pogačar ha accelerato sull’Oude Kwaremont, staccando Van der Poel e Evenepoel. La strategia della UAE Team Emirates si è rivelata perfetta, con la squadra a supportare lo sloveno in ogni fase critica della gara.

Duello stellare tra campioni

La Ronde 2026 ha regalato momenti di alta tensione e grande spettacolo. Van der Poel ha provato più volte a sorprendere Pogačar sui tratti in pavé, ma lo sloveno ha sempre risposto, dimostrando forza e freddezza da vero campione. Evenepoel, al suo primo Giro delle Fiandre, ha concluso al terzo posto, mostrando coraggio e resistenza nonostante l’esperienza limitata sulle classiche belghe.

Un episodio curioso ha caratterizzato la gara: un passaggio a livello a metà percorso ha costretto oltre metà del peloton a fermarsi. I commissari hanno neutralizzato temporaneamente la corsa, ma Pogačar e il gruppo di testa hanno rapidamente ripreso il comando, senza perdere vantaggio.

Podio e risultati

Classifica finale:

Tadej Pogačar – UAE Team Emirates Mathieu van der Poel – Alpecin-Deceuninck Remco Evenepoel – Soudal-QuickStep

Con questa vittoria, Pogačar conquista la terza Ronde van Vlaanderen della sua carriera, entrando definitivamente nella leggenda delle classiche fiamminghe.