Cremonese – Bologna 1‑2: successo esterno per gli emiliani allo “Zini”

Cremona, 5 aprile 2026 – Il Bologna espugna lo Stadio Giovanni Zini, battendo la Cremonese per 2‑1 nella 31ª giornata di Serie A.
Una partenza lampo dei rossoblù decide i primi minuti: João Mário apre le marcature al 3′, seguito da Jonathan Rowe che raddoppia al 16′. La Cremonese accorcia le distanze Nella ripresa più Cremonese che Bolognba , i grigoorossi accorciano le distanze al 90′ si caclio di rigore per il fallo du Ravaglia su Floriani-Mussolini dal dischetto Bonazzoli fa centro. i minuti di recupero c’è spazio anche per le espulsioni di Maleh (condotta violenta) e Ferguson (doppio giallo). Il Bologna ritrova dunque la vittoria e sale a 45 punti, superando la Lazio all’ottavo posto. Ferma a 27 punti resta la Cremonese, sempre più coinvolta nella lotta salvezza.
IL TABELLINO
CREMONESE-BOLOGNA 1-2
Cremonese (4-4-2): Audero 5,5; Terracciano 5, Luperto 5, Bianchetti 5,5, Pezzella 5,5; Zerbin 5,5 (85’ Floriani 6,5), Maleh 3, Grassi 5,5 (46’ Bondo 6), Vandeputte 5,5 (46’ Thorsby sv; 53’ Payero 6); Bonazzoli 6 Djuric 5,5 (46’ Okereke 5,5). A disposizione: Silvestri, Nava, Barbieri, Baschirotto, Faye N., Ceccherini, Faye M., Folino. Allenatore: Giampaolo
Bologna (4-2-3-1): Ravaglia 6; Joao Mario 7 (82’ Zortea sv), Vitik 6, Lucumi 6, Miranda 7; Freuler 6,5, Moro 6 (82’ Pobega sv); Bernardeschi 6 (61’ Orsolini 6), Sohm 6 (78’ Ferguson sv), Rowe 7 (78’ Cambiaghi sv); Castro 6,5. A disposizione: Franceschelli, Pessina, Casale, De Silvestri, Heggem, Helland, Castaldo. Allenatore: Italiano
Arbitro: Abisso
Marcatori: 3’ Joao Mario (B), 16’ Rowe (B), 91’ Bonazzoli (C)
Ammoniti: Maleh (C), Ravaglia (B), Payero (C), Ferguson (B)
Espulsi: Maleh (C), Ferguson (B)