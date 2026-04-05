Lazio e Parma finiscono in parità: 1‑1 all’Olimpico, biancocelesti frenati

ROMA⁠ — Al termine di una gara combattuta e dal ritmo spesso spezzato, Lazio e Parma si dividono la posta in palio sul punteggio di 1‑1 allo Stadio Olimpico nella 31ª giornata di Serie A.

I ducali passano in vantaggio nel primo tempo con Delprato, prima di subire la reazione dei padroni di casa, che trovano il pari nella ripresa con Noslin. Un punto che serve a entrambe, ma che lascia sensazioni contrastanti.

Il Parma parte deciso e riesce a sorprendere la Lazio già al 15′: sugli sviluppi di un’azione manovrata, Enrico Delprato sfrutta un rimpallo in area e insacca con un destro preciso, sorprendendo la difesa biancoceleste e portando avanti gli ospiti.

La Lazio fatica a trovare ritmo nei primi 45 minuti, mostrando imprecisione negli ultimi metri e difficoltà a incidere contro un Parma organizzato e compatto. La squadra di Carlos Cuesta amministrà bene il vantaggio fino all’intervallo, senza concedere occasioni limpide ai padroni di casa.

Nella ripresa i biancocelesti alzano i giri. Con maggiore intensità e pressione alta la Lazio costringe il Parma nella propria metà campo e, al 32′ della ripresa, trova il meritato pareggio: sugli sviluppi di un’azione insistita in area, Tijjani Noslin finalizza con freddezza un passaggio in profondità, battendo il portiere parmense.

Il gol galvanizza la squadra di casa, che prova a sfruttare il momento e a cercare il vantaggio, ma le occasioni migliori sfumano senza esito. Il Parma, dal canto suo, si chiude bene e gestisce con ordine le incursioni offensive avversarie.

Il match si caratterizza per un ritmo intermittente, con la Lazio più protagonista complessivamente del gioco e del possesso palla, ma incapace di tradurre il predominio territoriale in occasioni da rete: il Parma, pur con meno spinta offensiva, è stato più concreto in avvio e ha saputo resistere alla reazione ospite.

Questo pareggio consente alla Lazio di mantenere un trend positivo nelle ultime gare, pur senza riuscire a conquistare i tre punti che avrebbero potuto avvicinarla ulteriormente alle posizioni di vertice. Per il Parma, invece, il punto raccolto fuori casa rappresenta un’iniezione di fiducia in chiave salvezza: la reazione mostrata contro una squadra di livello testimonia solidità e carattere.