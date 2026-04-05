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Mircea Lucescu in coma farmacologico: apprensione nel mondo del calcio
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Mircea Lucescu in coma farmacologico: apprensione nel mondo del calcio

Aprile 5, 2026
scritto daRedazione

Bucarest – Grande preoccupazione nel mondo del calcio per le condizioni di salute di Mircea Lucescu, storico allenatore rumeno tra i più vincenti e rispettati a livello internazionale. Secondo le ultime informazioni provenienti dalla Romania, il tecnico è stato ricoverato d’urgenza in un ospedale della capitale dopo un grave episodio cardiaco.

I medici avrebbero riscontrato complicazioni legate a un’importante aritmia, che ha reso necessario il trasferimento immediato in terapia intensiva. Per stabilizzare il quadro clinico e consentire un monitoraggio costante delle funzioni vitali, l’équipe sanitaria ha deciso di indurre un coma farmacologico.

Le condizioni di Lucescu sono descritte come serie e sotto stretta osservazione. La famiglia, presente accanto a lui, ha scelto al momento di mantenere il massimo riserbo, mentre fonti vicine all’ospedale parlano di una situazione delicata ma gestita con la massima attenzione.

Nel corso della sua lunga carriera, Lucescu ha guidato numerosi club di prestigio, tra cui lo Shakhtar Donetsk e la Dinamo Kyiv, oltre ad aver ricoperto ruoli di primo piano anche a livello internazionale. La notizia del suo ricovero ha suscitato immediatamente reazioni di sostegno da parte di tifosi, colleghi e società calcistiche di tutto il mondo.

Numerosi messaggi di vicinanza stanno arrivando in queste ore sui social, a testimonianza dell’affetto e del rispetto guadagnati nel corso di decenni di carriera.

Aprile 5, 2026
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