Fiorentina-Crystal Palace, Vanoli:”chiedo coraggio, concentrazione e continuiotà, poi tutto è possibile”

Il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli accende l’entusiasmo in vista della sfida allo stadio “Artemio Franchi” match di ritorno quartoi di finale Conference League (andata 2-0 a favore della suiadra inglese, non si nasconde e invita squadra e ambiente a crederci fino in fondo: “Proviamo l’impresa, sognare non costa nulla”.

Parole che riflettono lo spirito con cui la sua squadra si prepara ad affrontare il finale di stagione, con l’obiettivo di conquistare un piazzamento europeo tutt’altro che scontato. Vanoli chiede coraggio, concentrazione e continuità, consapevole che ogni dettaglio può fare la differenza.

Il traguardo Conference League rappresenterebbe un risultato storico e prestigioso, capace di dare ulteriore slancio al progetto tecnico. “Dobbiamo dare tutto, partita dopo partita”, è il messaggio del tecnico, deciso a tenere alta la tensione senza perdere entusiasmo.

La squadra, dal canto suo, sembra aver recepito il messaggio, mostrando segnali di crescita e compattezza nelle ultime uscite. Ora servirà lo sforzo finale per trasformare un sogno in realtà.

Il calendario non concede margini d’errore, ma Vanoli è chiaro: crederci è il primo passo per riuscirci. E in questo momento della stagione, anche un sogno può diventare concreto.