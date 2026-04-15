Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Serie A: Parma – Napoli 1-1 Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Fabregas sogna in grande: “Como, modello Wenger. Così costruiamo il futuro”
Fiorentina-Crystal Palace, Vanoli:”chiedo coraggio, concentrazione e continuiotà, poi tutto è possibile”
Bologna , Vincenzo Italiano:"A birmingham proviuamoci senza snaturarci"

Fiorentina-Crystal Palace, Vanoli:”chiedo coraggio, concentrazione e continuiotà, poi tutto è possibile”

Aprile 15, 2026
scritto daRedazione

Il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli accende l’entusiasmo in vista della sfida allo stadio “Artemio Franchi” match di ritorno quartoi di finale Conference League (andata 2-0 a favore della suiadra inglese, non si nasconde e invita squadra e ambiente a crederci fino in fondo: “Proviamo l’impresa, sognare non costa nulla”.

Parole che riflettono lo spirito con cui la sua squadra si prepara ad affrontare il finale di stagione, con l’obiettivo di conquistare un piazzamento europeo tutt’altro che scontato. Vanoli chiede coraggio, concentrazione e continuità, consapevole che ogni dettaglio può fare la differenza.

Il traguardo Conference League rappresenterebbe un risultato storico e prestigioso, capace di dare ulteriore slancio al progetto tecnico. “Dobbiamo dare tutto, partita dopo partita”, è il messaggio del tecnico, deciso a tenere alta la tensione senza perdere entusiasmo.

La squadra, dal canto suo, sembra aver recepito il messaggio, mostrando segnali di crescita e compattezza nelle ultime uscite. Ora servirà lo sforzo finale per trasformare un sogno in realtà.

Il calendario non concede margini d’errore, ma Vanoli è chiaro: crederci è il primo passo per riuscirci. E in questo momento della stagione, anche un sogno può diventare concreto.

Aprile 15, 2026
scritto daRedazione
Articolo precedente

Fabregas sogna in grande: “Como, modello Wenger. Così costruiamo il futuro”

Aprile 15, 2026
Articolo successivo

Bologna , Vincenzo Italiano:"A birmingham proviuamoci senza snaturarci"

Aprile 15, 2026

Recommended for You

Aston Vila Emery” massimo rispetto per il Bologna”

Fiorentina , Vanoli:”abbiamo giocato con personalità”

Bologna , Vinceno Italiano” andremo a casa loro per giocarcela”

Fiorentina, De Gea:”al ritorno tutto è possibile”

Boogna , Bernardeschi:” non si può prendere gol al 90°”

Bologna , Fergusson :”abbiamo giocato contro una squadra fortissima”