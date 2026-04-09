Quarti di finale Europa League e Conference League, risultati

I risultati delle altre partite dell’andata dei quarti: in Europa League e Conference League .
- ANDATA QUARTI EUROPA LEAGUE: RISULTATI E MARCATORI
- Bologna-Aston Villa 1-3 / Marcatori: 44′ Konsa (A), 51′ Watkins (A), 90′ Rowe (B), 94′ Watkins (B)
- Braga-Betis 1-1 / Marcatori: 5′ Grillitsch (BRA), 63′ Altimira (BET)
- Friburgo-Celta Vigo 3-0 / Marcatori: 10′ Grifo, 32′ Beste, 78′ Ginter
- Porto-Nottingham Forest 1-1 / Marcatori: 11′ William Gomes (P), 13′ aut. Fernandes (N)
- ANDATA QUARTI CONFERENCE LEAGUE: RISULTATI E MARCATORICrystal Palace-Fiorentina 3-0 / Marcatori: 24′ rig. Mateta, 31′ Mitchell, 90′ Sarr
- Mainz-Strasburgo 2-0 / Marcatori: 11′ Sano, 19′ Posch
- Rayo Vallecano-AEK Atene 3-0 / Marcatori: 2′ Akhomach, 47′ pt Lopez, 74′ Palazon
- Shakhtar Donetsk-AZ Alkmaar 3-0 / Marcatori: 72′ Pedrinho, 81′ Alisson, 83′ Alisson