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Europa Legaue: Bologna - Aston Villa 1-3
Quarti di finale Europa League e Conference League, risultati

Quarti di finale Europa League e Conference League, risultati

Aprile 10, 2026
scritto daRedazione

I risultati delle altre partite dell’andata dei quarti: in Europa League e Conference League .

  • ANDATA QUARTI EUROPA LEAGUE: RISULTATI E MARCATORI
  • Bologna-Aston Villa 1-3 / Marcatori: 44′ Konsa (A), 51′ Watkins (A), 90′ Rowe (B), 94′ Watkins (B)
  • Braga-Betis 1-1 / Marcatori: 5′ Grillitsch (BRA), 63′ Altimira (BET)
  • Friburgo-Celta Vigo 3-0 / Marcatori: 10′ Grifo, 32′ Beste, 78′ Ginter
  • Porto-Nottingham Forest 1-1 / Marcatori: 11′ William Gomes (P), 13′ aut. Fernandes (N)
  • ANDATA QUARTI CONFERENCE LEAGUE: RISULTATI E MARCATORICrystal Palace-Fiorentina 3-0 / Marcatori: 24′ rig. Mateta, 31′ Mitchell, 90′ Sarr
  • Mainz-Strasburgo 2-0 / Marcatori: 11′ Sano, 19′ Posch
  • Rayo Vallecano-AEK Atene 3-0 / Marcatori: 2′ Akhomach, 47′ pt Lopez, 74′ Palazon
  • Shakhtar Donetsk-AZ Alkmaar 3-0 / Marcatori: 72′ Pedrinho, 81′ Alisson, 83′ Alisson
Aprile 10, 2026
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Aprile 10, 2026

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