Conference League, disfatta Fiorentina: il Crystal Palace domina 3-0

LONDRA — Serata da dimenticare per la Fiorentina, travolta 3-0 dal Crystal Palace nell’andata dei quarti di finale di Conference League. A Selhurst Park, la squadra inglese impone ritmo, intensità e qualità, lasciando ai viola solo rimpianti e una montagna da scalare nel match di ritorno.

La gara si mette subito sui binari preferiti dai padroni di casa, aggressivi e pericolosi fin dai primi minuti. Il vantaggio arriva al 24’: fallo ingenuo di Dodô su Guessand e calcio di rigore trasformato con freddezza da Mateta. La Fiorentina fatica a reagire, soffre sulle corsie esterne e concede campo a un Palace sempre più intraprendente.

Il raddoppio arriva poco dopo, al 31’, con Mitchell, rapido a ribadire in rete dopo una respinta del portiere. Il primo tempo si chiude senza una vera reazione della squadra italiana, incapace persino di centrare lo specchio della porta nei primi 45 minuti. Nella ripresa la Fiorentina prova ad alzare il baricentro e costruisce la migliore occasione con Fabbian, che colpisce la traversa. Ma è solo un lampo in una partita complessivamente controllata dagli inglesi. Nel finale, al 90’, arriva anche il terzo gol firmato da Sarr, che chiude definitivamente i conti.

Il 3-0 finale rappresenta un vantaggio pesantissimo per il Crystal Palace in vista del ritorno al Franchi. Per la Fiorentina servirà un’impresa sportiva per ribaltare una sfida che, dopo questa prima gara, appare fortemente indirizzata.

Una notte amara, segnata da errori, poca incisività e una netta inferiorità sul piano dell’intensità: l’Europa, per i viola, si complica terribilmente.

TABELLINO CRYSTAL PALACE-FIORENTINA

CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Henderson 6; Richards 6,5 Lacroix 6,5, Canvot 6,5; Muñoz 7, Kamada 7, 5Wharton 6, Mitchell 7; Sarr 7, Guessand 6,5 dal 66′ Pino 6); Mateta 7 (dall’83’ Lerma s.v). All. Glasner.

FIORENTINA(4-3-3): De Gea 6; Dodò 4,5, Pongracic 6 (dall’82’ Comuzzo 5,5), Ranieri 5, Gosens 5 (dal 78′ Balbo s.v); Fabbian 5, Fagioli 6,5 (dal 92′ Mandragora s.v), Ndour 6; Harrison 5 (dal 78′ Fazzini s.v), Piccoli 6, Gudmundsson 5 (dal 92′ Puzzoli s.v).

MARCATORI: 24′ Mateta, 31′ Mitchell, 90′ Sarr

Ammoniti: Dodò, Piccoli, Richards