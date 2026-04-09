ATP Monte Carlo Masters, Jannik Sinner continua la sua corsa superando in tre set il ceco Tomas Machac

Nonstante qualche problena fisico emerso nel secondo set , l’atiatesino vola ai quarti Atp Montecarlo.

Partenza sprint di Sinner

L’azzurro entra in campo con grande determinazione e impone subito il suo ritmo. Nel primo set non c’è praticamente storia: Sinner è solido al servizio, aggressivo in risposta e impeccabile negli scambi da fondo. Macháč fatica a trovare contromisure e cede rapidamente 6-1.

Un match dai due volti: nel primnoi Sinner siu libera di Macjac in appena 29 minuti con il punteggio di 6-1. Nel secondo un calo enerfetico porta l’alteoatesino sotto nel punteggio fi 5-2 , poi un grande rcupero sul 5-5- , si va al tie-break con il ceco che riesce ad aggiuidicarselo 7-6 . Si va al terzo set e sul 3-2 a favore di Sinner , fisiterapista e massaggiatore in campo per Sinner e Machac: l’italiano qualche calo di energia , il ceco un problema al gomito.

Il terzo set decisivo

Si riprende a giocare nel momento più delicato, Sinner dimostra maturità e freddezza. Riprende il controllo del gioco, aumenta la pressione da fondo campo e trova il break decisivo nel terzo set. Macháč prova a restare agganciato al match, ma l’italiano gestisce con autorità e chiude 6-3.

Obiettivo quarti di finale

Con questa vittoria, Sinner accede ai quarti di finale del torneo monegasco, confermando il suo ottimo momento di forma anche sulla terra battuta. Un test importante, superato con carattere dopo un passaggio a vuoto nel secondo set.

Ora l’attenzione si sposta al prossimo avversario : Feleix Auger Aliassie che ha battuto Vasper Rudd (ritiratosi nele secondo set sul punteggio di 2-2 , il orimo 7-6 afacvore di Aliassime.

Un n tabellone che si fa sempre più competitivo. Sinner manda un segnale chiaro: anche quando la partita si complica, ha le risorse per uscirne vincitore.Al ternine del match.+

lL dicharazioni di Sinner

“Posso esserecontwento ho fatto un pò di fatica tenrerò di recuoperare domani. La cosa importante oggi era vincere., cerco di tirare fuori il meglio , oggi la considero una giornata positiva.+

Prima della partita miu sentivo bene nel secondo ho avuto ubn calo energetico ho tentato di continuare resistito n, domani sarà una bela partita Augerre gioca bne sarà una bella partrita”.