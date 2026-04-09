Atp Montecarlo , Berrettini eliminato da Fonseca

Matteo Berrettini si ferma agli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo, al termine di una giornata complicata che ha segnato un brusco ritorno alla realtà dopo l’entusiasmo del turno precedente.

Il tennista romano, Matteo Berrettini, è stato sconfitto in due set dal giovane brasiliano João Fonseca con il punteggio di 6-3, 6-2, in una partita durata poco più di un’ora. Una prestazione opaca per l’azzurro, che non è mai riuscito a trovare ritmo né a incidere con i suoi colpi migliori, in particolare con il servizio, tradizionale punto di forza del suo gioco.

La sfida, valida per gli ottavi del prestigioso Monte-Carlo Masters, ha evidenziato la solidità e la freschezza atletica di Fonseca, classe 2006, sempre più protagonista nel circuito maggiore. Il brasiliano ha comandato gli scambi da fondo campo, approfittando degli errori di Berrettini e mantenendo alta l’intensità per tutta la durata del match.