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Atp Montecarlo: Zverev ai quarti batturo Berges in due set
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Atp Montecarlo: Zverev ai quarti batturo Berges in due set

Aprile 9, 2026
scritto daRedazione

Alexander Zverev non sbaglia e conquista i quarti di finale al Masters 1000 di Montecarlo. Il tedesco, tra i principali favoriti del torneo, ha superato con autorità il belga Zizou Bergs con il punteggio di 6-2, 7-5, confermando il suo ottimo momento di forma sulla terra rossa del Principato.

Il match si è aperto con un primo set a senso unico, in cui Alexander Zverev ha imposto fin da subito il proprio ritmo. Servizio solido, grande profondità nei colpi da fondo e poche sbavature hanno permesso al numero uno tedesco di chiudere rapidamente 6-2, lasciando poco spazio all’iniziativa dell’avversario.

Nel secondo parziale, Bergs ha provato a reagire alzando il livello del proprio gioco e rendendo la sfida più equilibrata. Il belga ha tenuto testa a Zverev negli scambi prolungati e ha cercato di sfruttare ogni occasione, ma nei momenti decisivi è emersa la maggiore esperienza del tedesco. Sul 5-5, Zverev ha trovato il break decisivo, chiudendo poi il match 7-5 senza concedere ulteriori chance.

Con questo successo, Zverev accede ai quarti di finale del torneo di ATP Monte Carlo Masters, dove affronterà il giovane talento brasiliano João Fonseca, una delle rivelazioni della stagione.

Il cammino del tedesco prosegue dunque senza intoppi, con l’obiettivo dichiarato di arrivare fino in fondo in uno dei tornei più prestigiosi del circuito sulla terra battuta. Montecarlo resta terreno di grandi sfide, e Zverev sembra intenzionato a esserne uno dei protagonisti principali.

Aprile 9, 2026
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