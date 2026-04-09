Monte-Carlo 2026: Jannik Sinner in campo oggi contro Machac negli ottavi di finale

Giovedì 9 aprile 2026, il Rolex Monte-Carlo Masters 1000 entra nel vivo con gli ottavi di finale, e tra i protagonisti c’è Jannik Sinner, chiamato a confermare lo stato di forma eccellente che lo ha visto protagonista nelle prime fasi del torneo.

Il percorso di Sinner finor

L’azzurro, reduce da una vittoria convincente al secondo turno contro Ugo Humbert per 6-3, 6-0, ha mostrato grande solidità sulla terra battuta e una continuità impressionante dopo il “Sunshine Double” di Indian Wells e Miami. Con questa performance, Sinner si conferma tra i favoriti anche a Monte-Carlo, in una stagione che lo vede in lotta per i vertici della classifica ATP insieme a Carlos Alcaraz.

L’ottavo di finale contro Machac

Oggi Sinner affronterà il giovane ceco Tomas Machac, atteso sul Campo Ranieri III non prima delle 11:00. Il match sarà il secondo in programma sul campo, e la pressione è alta: una vittoria proietterebbe Sinner nei quarti di finale, dove la competizione si farà ancora più intensa.

Il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport e disponibile in streaming su NOW / Sky Go, garantendo ai tifosi italiani la possibilità di seguire ogni scambio.