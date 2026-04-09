Conference League, Crystal Palace – Fiorentina: sfida d’andata dei quarti di finale. Le probabili formazioni

Giovedì 9 aprile 2026, lo Selhurst Park di Londra , calcio d’inizio alle ore 20,00 ospiterà l’atteso quarto di finale d’andata di UEFA Conference League tra Crystal Palace e Fiorentina. Una sfida che mette di fronte due squadre con storie e obiettivi diversi, ma entrambe determinate a proseguire la loro corsa europea.

Per il Crystal Palace è la prima storica partecipazione ai quarti di finale in una competizione UEFA di livello principale, dopo aver superato l’AEK Larnaca agli ottavi. La squadra di Oliver Glasner ha ritrovato un buon equilibrio nelle ultime uscite, tornando anche imbattuta in quattro gare di Conference League. La Fiorentina di Paolo Vanoli invece vive una stagione altalenante in Serie A ma si esalta in Europa: i viola hanno eliminato il Raków Czestochowa agli ottavi vincendo due volte e vantano grande esperienza nelle fasi finali della Conference League.

Il tecnico inglese dovrebbe affidarsi al consueto 3‑4‑2‑1, con accelerazioni sugli esterni e presenza fisica nel mezzo. Tra i titolari probabili spiccano Mateta in attacco e i centrocampisti Wharton e Lerma, pronti a dettare il ritmo.

La Fiorentina, guidata da Paolo Vanoli, arriva a Londra dopo aver superato agevolmente gli ottavi contro il Raków Czestochowa. I viola sono reduci da una stagione altalenante in Serie A, ma in Europa sembrano trasformarsi: Vanoli non avrà Moise Kean a disposizione , il tecnico punta su un 4‑3‑3 equilibrato, capace di coprire bene il campo e sfruttare la velocità degli esterni.

Probabili formazioni

Crystal Palace (3‑4‑2‑1)

Benítez; Canvot, Richards, Lacroix; Johnson, Wharton, Lerma, Mitchell; Sarr, Guessand; Mateta.

Fiorentina (4‑3‑3)

de Gea; Dodô, Pongračić, Ranieri, Gosens; Ndour, Fagioli, Mandragora; Harrison, Piccoli, Guðmundsson.

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