Europa League – Emery: “Rispetto massimo per il Bologna, ma vogliamo scrivere la nostra storia”

Alla vigilia del primo atto dei quarti di Europa League che vede l’Aston Villa impegnato in trasferta contro il Bologna, Unai Emery, tecnico dei Villans, ha voluto mandare messaggi chiari alla sua squadra e alla stampa, ribadendo rispetto per l’avversario ma anche fiducia nel percorso europeo dei suoi. In conferenza stampa, l’allenatore spagnolo ha sottolineato l’importanza di affrontare con la giusta mentalità la trasferta italiana: «Il Bologna è una squadra intensa e aggressiva, che vuole giocare duelli e non ti regala nulla – ha spiegato Emery, evidenziando le qualità dell’avversario emiliano –. Dobbiamo rispettarli e capire che la competizione europea non concede pause. Sarà una battaglia dal primo all’ultimo minuto». Il tecnico ha anche richiamato l’importanza della storia europea del club, che vanta successi prestigiosi, tra cui la conquista della Coppa dei Campioni nel 1982: «Aston Villa ha una storia enorme in Europa ed è qualcosa che ci rende responsabili di voler competere ad alti livelli – ha aggiunto Emery –. Questa responsabilità ci motiva e ci spinge a voler fare bene in ogni partita».