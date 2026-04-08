Bologna, Italiano prepara la sfida europea contro l’Aston Villa : “Serve equilibrio e concentrazione

Bologna, 8 aprile 2026 – Con l’Europa League che entra nel vivo, Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, ha parlato oggi della preparazione della squadra in vista dei quarti di finale contro l’Aston Villa. Nonostante l’attenzione mediatica sugli impegni internazionali, Italiano ha preferito mantenere la calma, sottolineando la necessità di concentrazione e organizzazione tattica.

“Dopo la sosta delle nazionali, dobbiamo ritrovare ritmo e equilibrio. Ogni partita europea richiede rispetto dell’avversario e una gestione attenta delle energie dei nostri giocatori”, ha spiegato il tecnico.

Italiano insiste sul fatto che la squadra non deve stravolgere il modulo abituale, privilegiando la coesione e la solidità difensiva.

Alcuni elementi saranno preservati nel turnover per garantire freschezza fisica e mentale in vista della partita cruciale.

Il Bologna sta lavorando intensamente sul ritmo di gioco, sulla transizione e sulle situazioni di palla inattiva, elementi che potranno fare la differenza contro l’Aston Villa.

“Abbiamo costruito un gruppo solido. Ora serve applicazione, concentrazione e voglia di dimostrare il nostro valore in Europa.”

Prospettive e sfide

L’obiettivo del Bologna è chiaro: proseguire in Europa League consolidando la crescita della squadra e sfruttando al meglio la rosa disponibile. Italiano, nonostante la pressione, appare fiducioso: