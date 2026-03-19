La Fiorentina passa anche in Polonia: battuto il Raków, viola ai quarti

La Fiorentina non sbaglia e conquista i quarti di finale di Conference League, imponendosi anche nel ritorno contro il Raków Częstochowa. Dopo il 2-1 ottenuto all’andata al Franchi, i viola si ripetono in Polonia vincendo 2-1 e chiudendo il discorso qualificazione con un complessivo 4-2.
La partita si apre con un buon approccio della squadra di Vincenzo Italiano, che dimostra fin da subito di voler gestire il vantaggio senza rinunciare a colpire. Il Raków prova a spingere, sospinto dal pubblico di casa, ma la Fiorentina si difende con ordine e riparte con qualità.
Il momento chiave arriva nella ripresa: i viola trovano il vantaggio grazie a Piccoli, abile a sfruttare un’occasione in area e a portare avanti i suoi. Il gol spezza l’equilibrio e costringe i polacchi ad alzare ulteriormente il baricentro, esponendosi alle ripartenze della Fiorentina.
Poco dopo arriva anche il raddoppio firmato Pongračić, che indirizza definitivamente la gara. Il Raków non si arrende e riesce comunque a trovare il gol della bandiera, ma non basta per riaprire la qualificazione.
Nel finale la Fiorentina gestisce con maturità, controllando il ritmo e portando a casa una vittoria preziosa. Un successo che conferma la crescita europea della squadra viola, capace di affrontare con personalità anche una trasferta insidiosa.
Con questo risultato, la Fiorentina accede ai quarti di finale, continuando il proprio percorso nella competizione con ambizione e fiducia.
Il Tabellino
Rakow-Fiorentina 1-2 (2-4 agg.)
Rakow (3-4-3): Zych 6; Tudor sv (dal 19’ pt Mosor 6), Racovitan 6, Svarnas 6; Ameyaw 5, Struski 7 (dal 35’ st Bulat sv), Repka 6, Carlos 6 (dal 35’ st Adriano sv); Makuch 5.5 (dal 34’ st Rocha sv), Brunes 5, Lopez 6.5 (dal 24’ st Diaby-Fadiga 6). All. Tomczyk. A disp. Trelowski, Czeremski, Arsenic, Ilenic, Napieraj, Mircetic.
Fiorentina (4-2-3-1): Christensen 5.5; Dodo 6 (dal 43’ st Pongracic 7), Comuzzo 5.5, Ranieri 6.5, Parisi 6; Fagioli 6 (dal 46’ st Mandragora sv), Ndour 6.5; Harrison 5.5 (dal 46’ st Gudmundsson sv), Fabbian 5, Fazzini 6 (dal 16’ st Gosens 6); Kean 5.5 (dal 16’ st Piccoli 7). All. Vanoli. A disp. De Gea, Leonardelli, Kospo, Kouadio, Balbo, Bonanno, Braschi.
Arbitro: Munuera (Spagna).
Marcatori: 46’ Struski (R), 68’ Piccoli (F), 97’ Pongracic (F).
Ammoniti: Brunes (R), Rocha (R); Dodo (F), Ndour (F), Pongracic (F).