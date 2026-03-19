Conference Leagu- Rakow – Fiorentina, le probabili formazioni

La Fiorentina affronta il Rakow nel ritorno degli ottavi di finale di Conference League- calciod’inizio alle ore 18,45. Le notizie relative alle formazioni del match.

La vittoria dei Viola conquistata in campionato allo stadio Zini contro la Cremoense , è un’innesto di fiducia non solo per la lotta salvezza , ma anche per il match che la squadra di Vanoli affronterà in Polonia -ritorno – ottavi di finale di Conference League contro il Rakow:andata 2-1 per i Gigliati: Ndour e Gudmundsson (su rigore in pieno recupero al 93′).

Le ultime

Il Rakow dovrebbe schierarsi con un 3-4-2-1 nel quale Arsenic, Svarnas e Racovitan andranno a comporre il terzetto di difesa. Rocha e Ameyaw presidieranno gli esterni, mentre in attacco Makuch agirà da unica punta supportato da Ivi Lopez e Braut Brunes.

Fiorentina- In campionato c’è ancora da lottare , così Vanoli potrebbe affiudarsi al solito , turnover in Conference League. Tra i pali dunque potrebbe toccare ancora a Christensen, con Comuzzo a comporre il duo centrale di difesa con uno tra Pongracic e Ranieri. In mediana possibile chance dal 1′ per Fabbian, mentre in attacco sarà ancora Piccoli il perno centrale di un tridente completato da Harrison e Fazzini che parte in vantaggio nel ballottaggio con Gudmundsson. Kena è recuperato.

RAKOW (3-4-2-1): Zych; Arsenic, Svarnas, Racovitan; Ameyaw, Struski, Repka, Rocha; Ivi Lopez, Brunes; Makuch. All. Tomczyk.

FIORENTINA (4-3-3): Christensen; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Balbo; Fabbian, Mandragora, Ndour; Harrison, Piccoli, Fazzini. All. Vanoli.

sArbitro , lo spagnolo Juan Martínez Munuera.

Assistenti designati dall’Uefa Raul Cabanero e Inigo Prieto, quarto ufficiale Alejandro Muniz; al var Guillermo Cuadra Fernandez, avar Javier Iglesias Villanueva.

Rakow-Fiorentina, giovedì alle 18:45. Dove vederla in tv e streaming … TV, Sky canale 253. Streaming, SkyGo, Now.