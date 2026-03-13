Conference League , risutati andata ottavi di finale

Risultati della Conference League il 12 marzo
- Risultati degli ottavi di finale – 12 marzo 2026
- Rijeka 1–2 Strasbourg – vittoria in trasferta per gli francesi con gol di Joaquín Panichelli e Martial Godo dopo il vantaggio casalingo di Ante Majstorović.
- Samsunspor 1–3 Rayo Vallecano – successo esterno per gli spagnoli con doppietta di Alemão e gol di Álvaro García, mentre Marius Mouandilmadji segna il momentaneo vantaggio per i turchi.
- Fiorentina 2–1 Raków Čestochowa – i Viola ribaltano il risultato con goal di Cher Ndour e Albert Guðmundsson su rigore nei minuti di recupero dopo lo svantaggio iniziale.
- Crystal Palace 0–0 AEK Larnaca – match senza reti tra inglesi e ciprioti.
- Sigma Olomouc 0–0 Mainz – anche questo incontro termina in parità senza marcature.
- AZ Alkmaar vs Sparta Praga 2-1
29′ e 87′ Parrott (AZ), 50′ Vojta (S)
Lech Poznan vs Shakhtar Donetsk 1-3
36′ Marlon (S), 48′ Newerton (S), 70′ Ishak (L), 86′ Isaque Silva (S)
- I match di ritorno degli ottavi saranno giocati il 19 marzo 2026 per decidere le squadre qualificate ai quarti di finale.
Le gare di ritorno si giocheranno Giovedì 19 Marzo 2026