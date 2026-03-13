Sfondo scuro Sfondo chiaro
Conference League , Paolo Vanoli:"“Partita difficile contro una squadra organizzata”
Conference League , risutati andata ottavi di finale
Europa Legaue , tutti i risutati . andata ottavi di finale

Conference League , risutati andata ottavi di finale

Marzo 13, 2026
scritto daRedazione

Risultati della Conference League il 12 marzo

  • Risultati degli ottavi di finale – 12 marzo 2026
  • Rijeka 1–2 Strasbourg – vittoria in trasferta per gli francesi con gol di Joaquín Panichelli e Martial Godo dopo il vantaggio casalingo di Ante Majstorović.
  • Samsunspor 1–3 Rayo Vallecano – successo esterno per gli spagnoli con doppietta di Alemão e gol di Álvaro García, mentre Marius Mouandilmadji segna il momentaneo vantaggio per i turchi.
  • Fiorentina 2–1 Raków Čestochowa – i Viola ribaltano il risultato con goal di Cher Ndour e Albert Guðmundsson su rigore nei minuti di recupero dopo lo svantaggio iniziale.
  • Crystal Palace 0–0 AEK Larnaca – match senza reti tra inglesi e ciprioti.
  • Sigma Olomouc 0–0 Mainz – anche questo incontro termina in parità senza marcature.
  • AZ Alkmaar vs Sparta Praga 2-1
    29′ e 87′ Parrott (AZ), 50′ Vojta (S)
    Lech Poznan vs Shakhtar Donetsk 1-3
    36′ Marlon (S), 48′ Newerton (S), 70′ Ishak (L), 86′ Isaque Silva (S)
  • I match di ritorno degli ottavi saranno giocati il 19 marzo 2026 per decidere le squadre qualificate ai quarti di finale.

Le gare di ritorno si giocheranno Giovedì 19 Marzo 2026

Marzo 13, 2026
scritto daRedazione
