Europa League, Bologna- Roma. Le probabili formazioni

Si gioca il derby italiano per l’andata degli ottavi di Europa League. Bologna e Roma si affronterano stasera , match andata ottavi di finale Europa League ., Allo stadio Dall’Ara calcio d’inizio alle ore 18,45 , con diretta Tv Sky Sport. : le ultime sulle formazioni di Italiano e Gasperini.
Entrambe sono educi da una sconfitta in campionato: gli emiliani in casa contro il Verona, i giallorossi sul campo del Genoa.
Le ultime
Bologna i dubbi di Italian sono in attacco: Castro , o Dallinga , mentre Orsolini partirà titolare dal 1’ minuto, con Bernardeschi in panchina ma, pronto a subentrare. Rowe favorito su Cambiaghi, a centrocampo c’è Pobega. Recuperati sia Heggem che Miranda, con quest’ultimo in pole per giocare dall’inizio.
Roma: Gasperini deve fare i conti con assenze pesanti : Mancini, squalificato, al suo posto Ghilardi. Hermoso è convocato mentre non recupera Soulé. Rispetto al campionato rientra Wesley e spera in una maglia Zaragoza.
Le probabili formazioni
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Joao Mario, Vitik, Lucumì, Miranda; Moro, Freuler; Orsolini, Odgaard, Rowe; Dallinga. All. Italiano.
ROMA (3-4-2-1):Svilar; Celik, Ndicka, Ghilardi; Rensch, Cristante, Pisilli, Wesley; Zaragoza, Pellegrini; Malen. All. Gasperini.