Champions League -ottavi di finale risultati gare 11 marzo 2026
Europa League, Bologna- Roma. Le probabili formazioni

Marzo 12, 2026
scritto daRedazione

Si gioca il derby italiano per l’andata degli ottavi di Europa League. Bologna e Roma  si affronterano stasera , match andata  ottavi di finale Europa League ., Allo stadio Dall’Ara calcio d’inizio alle ore 18,45 , con diretta Tv Sky Sport. : le ultime sulle formazioni di Italiano e Gasperini.

Entrambe sono educi da una sconfitta in campionato: gli emiliani in casa contro il Verona, i giallorossi sul campo del Genoa.

Le ultime

   Bologna  i dubbi di  Italian sono in attacco: Castro , o Dallinga , mentre Orsolini partirà titolare dal 1’ minuto, con Bernardeschi in panchina ma, pronto a subentrare. Rowe favorito su Cambiaghi, a centrocampo c’è Pobega. Recuperati sia Heggem che Miranda, con quest’ultimo in pole per giocare dall’inizio.

Roma:   Gasperini deve fare i conti con assenze pesanti : Mancini, squalificato, al suo posto Ghilardi. Hermoso è convocato mentre non recupera Soulé. Rispetto al campionato rientra Wesley e spera in una maglia Zaragoza.

Le probabili formazioni

    BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Joao Mario, Vitik, Lucumì, Miranda; Moro, Freuler; Orsolini, Odgaard, Rowe; Dallinga. All. Italiano.

    ROMA (3-4-2-1):Svilar; Celik, Ndicka, Ghilardi; Rensch, Cristante, Pisilli, Wesley; Zaragoza, Pellegrini; Malen. All. Gasperini.

Marzo 12, 2026
scritto daRedazione
Marzo 12, 2026
Marzo 12, 2026

