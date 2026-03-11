Sfondo scuro Sfondo chiaro
Champions League: Atalanta-Bayern Monaco 1-6 Leggi ora
Gasperini alla vigilia di Bologna-Roma:" "non faremo calcoli, vogliamo il massimo risultato”
Europa Leaugue – Bologna -Roma, Svilar:”vogliamo passare il turno”

Marzo 11, 2026
scritto daRedazione

In conferenza stampa alla vigilia del match, il portiere Mile Svilar ha sottolineato il valore dell match contro il Bologna e di avere lambizione di andare il più avanti possibile nella competizione: “Le notti europee danno emozioni speciali, si cerca sempre di vincere e vogliamo passare questo turno.”Il portiere serbo ha cercato anche di smorzare le critiche sugli ultimi gol subiti in campionato, definendoli “casuali” e fiducioso in un pronto riscatto della squadra in coppa”.

