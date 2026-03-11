Gasperini alla vigilia di Bologna-Roma:” “non faremo calcoli, vogliamo il massimo risultato”

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Marzo 11, 2026
scritto daRedazione

Bologna, 11 marzo 2026 – In vista dell’andata degli ottavi di finale di Europa League, gara che si giocgera domani Giovedi 12 Marzo, calcio d’inizio alle ore 18,45 il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, ha parlato in conferenza stampa .

Situazione squadra e convocazioni

Il tecnico ha anche fatto il punto sulle condizioni dei giocatori: Hermoso sarà disponibile, mentre alcuni attaccanti restano in dubbio a causa di piccoli acciacchi. Gasperini ha ammesso che l’attacco sta vivendo una fase complicata, ma ha rassicurato i tifosi sul fatto che la squadra sta valutando tutte le opzioni per affrontare al meglio la sfida.

Filosofia di approccio

Gasperini ha sottolineato l’importanza di un approccio propositivo: la Roma scenderà in campo per vincere e imporre il proprio gioco, senza calcoli e senza paura di sbilanciarsi.

Marzo 11, 2026
scritto daRedazione
