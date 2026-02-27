Europa League: Bologna-Brann 1-0 , decide Joao Mario. Rossoblu agli ottavi

Il Bologna di Vincenzo Italiano batte il Brann 1-0 anche nel ritorno dei play-off di Europa League e conquista gli ottavi di finale.
Nel corso del orimno tempo la squadra norvegese è in partita dopo l’1-0 subuito nella gara d’andata. , ma al 37’ : brutto fallo di Sorensen e ospiti in inferiorità numerica per espulsione diretta.
La prima frazione va in archivio sullo 0-0. Nella ripresa: il Bologna con l’uomo in più al 56’, grazie al destro dal limite dell’area di Joao Mario va in vantaggio . I Rossobvlu controllano agevolemente la partita fino al triplice fischio finale- . Il Bologna vola agli ottavi, con due chance all’orizzonte: il Friburgo di Vincenzo Grifo o il suggestivo derby italiano contro la Roma di Gasperini.
IL TABELLINO
Bologna-Brann 1-0 (agg. 2-0)
Bologna (4-3-3): Skorupski; Zortea, Vitik (dal 16’ st Casale), Lucumi, Joao Mario; Ferguson, Freuler (dal 28’ st Odgaard), Moro (dal 34’ st Sohm); Bernardeschi (dal 16’ st Orsolini), Castro (dal 34’ st Dominguez), Rowe. All. Italiano. A disp. Ravaglia, Pessina, Heggem, Baroncioni, Pobega, Dallinga, Cambiaghi.
Brann (4-3-3): Dyngeland; Roeve, Pallesen Knudsen, Boakye, Soltvedt (dal 40’ st Dragsnes); Ingason (dal 15’ st Pedersen), Sorensen, Myhre; Mathisen (dal 28’ st Holten), Holm (dal 40’ st Finne), Porsteinsson (dal 28’ st Haaland). All. Alexandersson. A disp. Nilsen, Klausen, Wassberg, Eikrem, Remmem, Sande, Laegreid.
Arbitro: Bastien (Francia).
Marcatori: 56’ Joao Mario (Bo).
Ammoniti: Vitik (Bo), Bernardeschi (Bo), Orsolini (Bo); Holten (Br).
Espulsi: 37’ Sorensen (Br).