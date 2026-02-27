Sfondo scuro Sfondo chiaro
Conference League ,finale: Fiorentina -Jagiellonia 2-4 (andata 3-0) Viola agli ottavi
Europa League: Bologna-Brann 1-0 , decide Joao Mario. Rossoblu agli ottavi
Europa League , risultati gare rirorno playoff

Febbraio 27, 2026
Viktoria Plzen-Panathinaikos 1-1 (agg. 3-3, 3-4 d.c.r.)
Marcatori: 9’ Tetteh (P), 62’ Spacil (V).

Stella Rossa-Lille 0-2 d.t.s. (agg. 1-2)
Marcatori: 4’ Giroud (L), 99’ Ngoy (L).

Ferencvaros-Ludogorets 2-0 (agg. 3-2)
Marcatori: 13’ Kanichowsky (F), 30’ Zachariassen (F).

Stoccarda-Celtic 0-1 (agg. 4-2)
Marcatori: 1’ McCowan (C).

Celta Vigo-Paok 1-0 (agg. 3-1)
Marcatori: 63’ Swedberg (C).

Nottingham Forest-Fenerbahce 1-2 (agg. 4-2)
Marcatori: 22’ e rig. 48’ Akturkoglu (F), 68’ Hudson-Odoi (N)

Genk-Dinamo Zagabria 3-3 (agg 6-4)
Marcatori: 45’+2′  Bakrar (D), 51′ Yira Sor (G), rig. 57′ e 75′ Stojkovic (D), 100′ Ito (G), 114′ Heymans (G)

QUALIFICATE AGLI OTTAVI

Aston Villa (ENG), Braga (POR), Freiburg (GER), Lyon (FRA), Midtjylland (DEN), Porto (POR), Real Betis (ESP), Roma (ITA).

QUALIFICATE AGLI OTTAVI DOPO I PLAYOFF

Bologna , Ferencvaros, Viktoria Plzen, Lille, Stoccarda, Celta Vigo, Genk e Nottingham Forest

Febbraio 27, 2026
Europa League: Bologna-Brann 1-0 , decide Joao Mario. Rossoblu agli ottavi

Febbraio 27, 2026

