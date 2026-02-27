Europa League , risultati gare rirorno playoff

Viktoria Plzen-Panathinaikos 1-1 (agg. 3-3, 3-4 d.c.r.)
Marcatori: 9’ Tetteh (P), 62’ Spacil (V).
Stella Rossa-Lille 0-2 d.t.s. (agg. 1-2)
Marcatori: 4’ Giroud (L), 99’ Ngoy (L).
Ferencvaros-Ludogorets 2-0 (agg. 3-2)
Marcatori: 13’ Kanichowsky (F), 30’ Zachariassen (F).
Stoccarda-Celtic 0-1 (agg. 4-2)
Marcatori: 1’ McCowan (C).
Celta Vigo-Paok 1-0 (agg. 3-1)
Marcatori: 63’ Swedberg (C).
Nottingham Forest-Fenerbahce 1-2 (agg. 4-2)
Marcatori: 22’ e rig. 48’ Akturkoglu (F), 68’ Hudson-Odoi (N)
Genk-Dinamo Zagabria 3-3 (agg 6-4)
Marcatori: 45’+2′ Bakrar (D), 51′ Yira Sor (G), rig. 57′ e 75′ Stojkovic (D), 100′ Ito (G), 114′ Heymans (G)
QUALIFICATE AGLI OTTAVI
Aston Villa (ENG), Braga (POR), Freiburg (GER), Lyon (FRA), Midtjylland (DEN), Porto (POR), Real Betis (ESP), Roma (ITA).
QUALIFICATE AGLI OTTAVI DOPO I PLAYOFF
Bologna , Ferencvaros, Viktoria Plzen, Lille, Stoccarda, Celta Vigo, Genk e Nottingham Forest