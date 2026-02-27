Serie A :Parma -Cagliari le probabili formazioni

Il Cagliari questa sera caciuo d’inizio ale ore 10,45 ,m a casa del Parma , anicipo 27esima Giornata Serie A.

Pisacane contro Cuesta., Una partita da difficile analisi le due squadre soino in ottima salute , entrambe con l’obiettivo salvezza. Parma più avanti in classifica dei sardi , sarà un match tutto da vivere.

I gialloblù hanno qualche preferanza per la vittoria 1-0 a San Sio contro il Milan, na il Cagliari rimnane una squadra ostica da affrontrare : nel’ultimo incontro hanno pareggiato contro la Lazio oEcco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

Parma-Cagliari, orario e probabili formazioni

Parma (3-5-2): Corvi; Delprato, Circati, Valenti; Britschgi, Bernabé, Keita, Sorensen, Valeri; Strefezza, Pellegrino. All. Cuesta

Cagliari (4-3-3): Caprile; Zappa, Ze Pedro, Rodriguez, Obert; Adopo, Sulemana, Idrissi; Palestra, Kilicsoy, Esposito. All. Pisacane

Parma-Cagliari, dove vederla

La partita di campionato tra Parma e Cagliari sarà visibile in diretta su Dazn. Partita disponibile anche in streaming sull’app di Dazn.