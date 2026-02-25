Champions League : serata perfetta Atalanta – Borussia Dortmund 4-1. Dea agli ottavi

Una serata pefetta con un calcio dirgore perfetto calciato da Samardzic al93’regala gli ottavi di finale all’Atalanta che ha ribaltato il 2-0 nel match d’andata.

L’Atalanta a inizio match parte ragionado faendo girare lapalla , e già al 5’ Scamacca su dormita Swenson va in gol, facile per l’attaccante appoggiare di piatto la palla in rete.

Il Borussia soffrele giocate atalantine, Zalewski ci prova il tiro di sinistro ben indirizzato deviato in angolo Le inursioni si ripetono con la difesa tedesca in affanno. Cominazione Scamacca Zalewski e t iro di quest’ultimo che sfiora l’incrocio dei pali.

Il Borussia si organiiza e alla mezz’ora Caarnesecchi deve intervennire su conclusione pericolosa di Brandt

Al 44’ , Bernasconi si lancia m lungo la fascia destra, cross in area Kobel respinge con i pugni , Zappacosta raccoglie fuori area e dal limte calcia col destro deviazione di Bensebaini 2-0. Si va al riposo con l’Atalanta in vamntaggio 2-0.

Nella rirpesa l’Atalanta ripartemcosì comeilprio tempo ma, la prima occasione e per il Boiruyssia con Guirassy, a centmetri dal gol. al 50′ l’Atalanta va in gol: cross di De Roon , per l’inesrimento e coklpo di tsta d Pasalic , il croato in versine Napoli. Kovac ricorre alla panchina con l’ingresso di Adeiemy e il nuovo enttato al 75′ si libera in area e con un sinistro a giro batte Carnesecchi. Il Borussia prendecoraggio e crea quyalche pericolo alla difesa nerazzurra semprecon Adeiemy. Al 93′ proteste dell’Atralanta per un in area , l’arbitro Sanchez dopo il controlo al video , concede il calcio di rigore prima del penalty espelle Bensebaini , dagli undici metri v vi va Samardzic , tro all’incorcio dei pali e 4-1 finale. Atalanta agli ottavi , Borussia eliminato

IL TABELLINO

Atalanta-Borussia Dortmund 4-1 (agg. 4-3)

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi 6; Scalvini 6 (dal 32’ st Djimsiti 6), Hien 6.5, Kolasinac 6.5 (dal 27’ st Ahanor 6.5); Zappacosta 7, de Roon 6.5, Pasalic 7, Bernasconi 6.5; Samardzic 8, Zalewski 7 (dal 40’ st Sulemana 6); Scamacca 7 (dal 27’ st Krstovic 7). All. Palladino. A disp. Rossi, Sportiello, Kossounou, Bakker, Musah, Ederson, Bellanova, Vavassori.

Borussia Dortmund (3-4-2-1): Kobel 5.5; Can 5.5, Anton 5, Bensebaini 4; Ryerson 5.5 (dal 25’ st Yan Couto 6), Bellingham 6 (dal 25’ st Adeyemi 7), Nmecha 5.5, Svensson 5.5; Beier 6 (dal 15’ st Fabio Silva 6), Brandt 6 (dal 15’ st Chukwuemeka 6.5); Guirassy 6. All. Kovac. A disp. Ostrzinski, Meyer, Schlotterbeck, Benkara, Reggiani, Ozcan, Sabitzer, Inacio.

Marcatori: 5’ Scamacca (A), 45’ Zappacosta (A), 57’ Pasalic (A), 75’ Adeyemi (B), 98’ rig. Samardzic (A).

Arbitro: José María Sánchez (ESP).

Assistenti: Raúl Cabañero (ESP) e Iñigo Prieto (ESP).

IV ufficiale: Juan Martínez Munuera (ESP).

V.A.R. Guillermo Cuadra Fernandez (ESP), A.V.A.R. Carlos del Cerro Grande (ESP)

Ammoniti: Hien (A); Can (B), Fabio Silva (B).

Espulsi: 97’ Bensebaini (doppia amm.) (B).



