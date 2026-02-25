Champions League : Juventu – Galatasaray , le probabili formazioni

La Juve torna in cmapo dopo una settimana dalla pesante sconfitta 5-2 di Istambul 5-2 .Satsera alle ore 21 , allo Stadium i biancoinri tenteranno l la difficile ’imporesa per accedere agli ottavi di finale . La Juventus avrà nelle testa lasconfitta casalinga contro il Como , e l’avversario non è quello dei più facili da affrontare, nonistante anche il Galatasary è reduce da una sconfitta nel campionato contro il Konyaspor.

Le ultime

Juventus :La poica affidabilità nele ultime partite mnostrata da Di Gregorio , non dovrebbe far cambaire idea a Spalletti a schierarlo tra i pali dal primo miuto . Mancheranno per squalifica sia Cambiaso che Cabal; emergenza quindi sulla sinistra dove Kostic si candida. Torna Kalulu a destra con Bremer recuperato e regolarmente a disposizione. In attacco rientra David; Yildiz ce la fa e si riprende la maglia da titolare.

Galatasaray:il tecnico Buruk potrebbe confermare la stessa formazione del match d’andata.Sanchez, , sarà al centro della difesa, mentre Torreira occuperà il posto di regista accanto a Sara. In attacco Victor Osimhen Sugli esterni non si toccano Yilmaz e l’ex Napoli Lang (autore di una doppietta a Istambul).

Le probabili formazioni

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Thuram, Locatelli, Kostic; Conceicao, Yildiz; David.

GALATASARAY (4-2-3-1): Cakir; Sallai, Sanchez, Bardakci, Jakobs; Sara, Torreira; Yilmaz, Akgun, Lang; Osimhen. All. Okan Buruk