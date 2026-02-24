Champions League : Inter- Bodo/Glimnt ,le probabili formazioni

Innter- Bodo/Glimt , match da , dentro o fuori per i nerazzurri.

I nerazzurri allenati da Chvu devono recupoerare almeno due gol senza subirli , a seguito della sconfitta all’andata playoff 3-1: impresa non proibitiva che pèorterebbe i nerazzuri a quaificarsi agli ottavi Champions League. Sold out stasera calcio d’inizio alle ore 21,00 allo stadio Mezazza di San Siro.

In caso di passaggio del turno l’Intyer torverebbe agli ottavi di finale nfinale una tra Manchester City e Sporting Lisbona.

Le ultime

Inter;: Dumfries e Calhanoglu sono rientrati in gruppo ma non sono ancora pronti, out anche Lautaro Martinez dopo l’infortunio dell’andata. In attacco si va verso la conferma della coppia Thuram-Esposito: in cabina di regia Zielinski , Luis Henrique a destra. Mkhitaryan favorito su Sucic.

Bodo/Glimt: Non dovrebbero esserci grosse novità nella formazione norvegese rispetto alla partita d’andata, in attacco confermato il tridente composto da Blomber, Hogh e l’ex rossonero Hauge.

Le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Esposito. All. Chivu

BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Fet; Blomberg, Hogh, Hauge. All. Knutsen

Arbitro lo spagnolo Alejandro Hernández.Gli assistenti Diego Sanchez Rojo e José Naranjo, con José Luis Munuera nelle vesti di quarto uomo. In sala VAR ci sarà invece Carlos del Cerro Grande.

nter-Bodo Glimt, con fischio d’inizio fissato alle ore 21, si potrà vedere su Sky Sport, Sky Sport Uno, Sky Sport 4k e in streaming su Sky Go e Now.

Le altre gare di Champions League