Champions League: Arbitri di Atalanta-B. Dortmud e Juventus -Galatasaray e Inter Bodo Glimt

Gare di ritono playoff Gampions League: l’Atalanta ospiterà il Borussia Dortmund alla New Balance Arena,(Dea sconfitta all’andata 2-0) , clacio d’nizio aleore 18,45 , mercoledì 25 febbraio , designanto l’Arbitro spagnolo José Maria Sanchez dAssistenti i connazionali Raúl Cabanero e Inigo Prieto, quarto uomo Juan Martínez Munuera.
Juventus-Galatasaray (mercoledì 25 frbbraio ore 21) sarà diretta dal portoghese Joao Pinheiro, assistenti i connazionali Bruno Jesus e Luciano Maia. Quarto uomo Joao Gonçalves. L’andata si è conclusa 5-2 per la formazione turca
Inter-Bodo Glimt , (andata sconfitta Nerazzurra 3-1 nartedì 24 febbraio ), calcio d’inizio alle ore 21,00 sarà lo spagnolo Alejandro Hernández
Gli assistenti Diego Sanchez Rojo e José Naranjo, con José Luis Munuera nelle vesti di quarto uomo. In sala VAR ci sarà invece Carlos del Cerro Grande,.