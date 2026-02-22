Serie A: Roma-Cremonese 3-0

Nel posticipo della 26ª giornata della Serie A 2025/26, la Roma ha battuto Cremonese 3-0 .

Allo Stadio Stadio Olimpico, la Roma ha messo subito in luce la propria superiorità tecnica e tattica, pur dovendo fare a meno di alcuni titolari importanti in attacco per infortunio. Le formazioni ufficiali hanno visto Gasperini schierare i suoi con un classico 3-4-2-1: Svilar tra i pali, una difesa solida con Mancini, Ndicka e Hermoso, e il tridente Malen supportato da Zaragoza e Pellegrini. Davide Nicola ha risposto con un 3-5-2 per la Cremonese, puntando su Bonazzoli e Sanabria in avanti.

Il match, pur con ritmo alto da parte dei padroni di casa, si è sbloccato nella seconda parte della gara al 59′ con Cristante. I giallorossi hanno costantemente controllato il possesso palla e cercato di creare occasioni da rete, mettendo sotto pressione la retroguardia grigiorossa. ADall’altra parte, la Cremonese ha provato a difendersi con ordine e a ripartire in contropiede, ma ha faticato a trovare spazi nella difesa rgiallorossa. Al 77′ il raddoppio dellaRpma con Malen , chiude i giochi Pisilli all’86’.

La Roma raggiunge il Napoli al terzoposto in classifica a quota 50 punti.

TABELLINO

ROMA-CREMONESE 3-0

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Ghilardi (1’ st El Aynaoui), Celik (40’ st Ziolkowski), Koné, Cristante, Wesley; Zaragoza (11’ st Venturino), Pellegrini (27’ st Pisilli); Malen.

A disposizione: De Marzi, Gollini, Rensch, Angelino, Tsimikas, Arena, Vaz, Hermoso.

Allenatore: Gasperini.

Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Folino, Luperto; Zerbin (29’ st Faye), Payero (1’ st Bondo), Thorsby, Maleh, Pezzella (29’ st Djuric); Bonazzoli, Sanabria (17’ st Vardy).

A disposizione: Silvestri, Nava, Barbieri, Bianchetti, Ceccherini, Pavesi, Grassi, Vandeputte.

Allenatore: Nicola.

Arbitro: Di Bello.

Marcatori: 14’ st Cristante, 32’ st N’Dicka, 41’ st Pisilli

Ammoniti: Thorsby (C), El Aynaoui (R)