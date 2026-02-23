Roma, Gasprini:”mi è piaciuta la mentalità dei ragazzi”

La Roma ha battuto 3-0 a Cremonese , posticipo 26^ Giornata Serie S , risultato chepermette ai giallorossi di agganciare al tero posto il Napoli a quota 50 punti in classifica. Nel post partita, il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini ha elogiato l’atteggiamento dei suoi:

“ Ero straconvinto che avremmo fatto bene mi i è piaciuta la mentalità. Abbiamo giocato con intensità e attenzione per novanta minuti. “Abbiamo faticato nel primo tempo, non era facile perché la Cremonese giocava molto bene. Noi però arrivavamo bene fino all’area avversaria, ma non riuscivamo a essere pericolosi se non in poche occasioni. Poi abbiamo cambiato un pochino, abbiamo messo Cristante più vicino a Malen ed è aumentata la pressione. Abbiamo fatto gol su angolo, però abbiamo creato molto”.