Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Serie A ,finale: Atalanta – Napoli 2-1 , Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
L'ex arbitro Mareli su Dazn:" gol di Hojlund valido"
Napoli, il diesse Manna:” E’ imbarazzante , adesso basta!”
Atalanta Hien:" il fallo di Hojlund c'è stato"

Napoli, il diesse Manna:” E’ imbarazzante , adesso basta!”

Febbraio 22, 2026
scritto daRedazione

“Facciamo gol non c’è nessun contatto non capisco perchè Chiffi ha . Vai sul 2-0 ., poi ce la giochiamo .E veramente imbarazzante, mi devono dire dov’è il fallo di Hojlund su Hien . Chgiffi ha chiamato il Var sul calcio di rigore, perchè non lo ha fatto sul gol annullato ? Questo è imbarazzante , 2-0 a Bergamo e ci annulla il gol. Ci stiamo giocando la Champions League. È veramente imbarazzante , Il fallo su Hian lo ha visto solo Chiffi, poi senza Chek … rivedetelo come ha detto l’arbitro Marelli … non c’è nulla. E’ un’annata complicata veniamo a Bergamo giochiamo una grande partita , poi usciamo sconfitti , adesso Basta!

Febbraio 22, 2026
scritto daRedazione
Articolo precedente

L'ex arbitro Mareli su Dazn:" gol di Hojlund valido"

Febbraio 22, 2026
Articolo successivo

Atalanta Hien:" il fallo di Hojlund c'è stato"

Febbraio 22, 2026

Recommended for You

L’ex arbitro Mareli su Dazn:” gol di Hojlund valido”

Serie A: Atalanta-Napoli 2-1. Pasalic -Samardzic ribaltano i campioni d’Italia con errori di Chiffi

Torinoi : Baroni non parla dopo il ko contro il Genoa. Il capitano Vlasic si

Genoa , De Rossi:” i ragazzi hanno messo in campo tanto entusiasmo”

Lazio, Sarri:”nbonistantele assenze i ragazzi hanno lottato con volontà”

Cagliari, Pisacane:”una reazione importante dopo le ultime uscite”