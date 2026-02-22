Napoli, il diesse Manna:” E’ imbarazzante , adesso basta!”

“Facciamo gol non c’è nessun contatto non capisco perchè Chiffi ha . Vai sul 2-0 ., poi ce la giochiamo .E veramente imbarazzante, mi devono dire dov’è il fallo di Hojlund su Hien . Chgiffi ha chiamato il Var sul calcio di rigore, perchè non lo ha fatto sul gol annullato ? Questo è imbarazzante , 2-0 a Bergamo e ci annulla il gol. Ci stiamo giocando la Champions League. È veramente imbarazzante , Il fallo su Hian lo ha visto solo Chiffi, poi senza Chek … rivedetelo come ha detto l’arbitro Marelli … non c’è nulla. E’ un’annata complicata veniamo a Bergamo giochiamo una grande partita , poi usciamo sconfitti , adesso Basta!