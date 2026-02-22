Sfondo scuro Sfondo chiaro
Genoa , De Rossi:” i ragazzi hanno messo in campo tanto entusiasmo”
Genoa , De Rossi:” i ragazzi hanno messo in campo tanto entusiasmo”

Febbraio 22, 2026
scritto daRedazione

Daniele De Rossi si gode la vittoria del Genoa 3-0 contro il Torino che permette al Grifoine di raggiungfere in classifica i granata a quota 26 punti. Il tecnico al termne del match:” questa squadr ci mette tantomimpegno inn ogni , tutti si sono aiutati a vicenda e in più ci mettano tanta qualità in campo.

Dr Rossi ha anche elogiato la prtestazione dell’ex Roma Baldanzi e quella di Amorimdef, sul porimo ha detto:” si è integrato bene, vedendolo già come un pilastro per il Genoa.

Febbraio 22, 2026
scritto daRedazione
Febbraio 22, 2026
Febbraio 22, 2026

