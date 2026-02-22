Cagliari, Pisacane:”una reazione importante dopo le ultime uscite”

Fabio Pisacane, dopo lo 0-0 contro la Lazio ha commentato il match:“Orgoglio e reazione, ma serve il sostegno della gente”

«Abbiamo visto una reazione importante dopo le ultime uscite, soprattutto rispetto alla prestazione contro il Lecce» ha detto Pisacane, sottolineando la crescita sotto l’aspetto mentale e l’impegno profuso dai suoi ragazzi.

Secondo il tecnico, infatti, i rossoblù non hanno cercato alibi nonostante le numerose assenze: «Vestiamo una maglia importante, le assenze non sono un alibi – ha aggiunto – ma sapendo che affrontavamo una squadra forte come la Lazio non era facile portare a casa un risultato positivo». Pisacane ha anche toccato il tema del clima attorno alla squadra: «Ho avvertito un’aria pesante allo stadio, e i ragazzi non lo meritano: questa squadra va aiutata perché sta facendo un percorso importante». Per il mister è fondamentale il sostegno del pubblico: «I tifosi devono starci vicini, soprattutto nei momenti in cui si stringe la cinghia». Il tecnico ha fatto i complimenti al gruppo per lo spirito di reazione mostrato dopo due sconfitte consecutive (contro Roma e Lecce), ribadendo che l’obiettivo rimane quello di migliorare continuamente: «Non cerchiamo alibi, vogliamo reagire e dare tutto per raggiungere i nostri traguardi». Pisacane ha anche spiegato che la squadra ha dovuto fare i conti con assenze importanti, sottolineando però l’unità d’intenti e la capacità del gruppo di restare compatto nonostante le difficoltà di formazione”.