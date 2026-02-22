Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cagliari, Pisacane:"una reazione importante dopo le ultime uscite"
Lazio, Sarri:”nbonistantele assenze i ragazzi hanno lottato con volontà”

Febbraio 22, 2026
scritto daRedazione

Cagliari –Lazio  26° Giornata Serie A  termina 0-0 0-0 al termine di una partita combattuta e di livello agonistico elevato, ma priva di grandi occasioni da gol.

Maurizio Sarri, ha analizzato a il pareggio e la prestazione dei suoi.

“Siamo stati in superiorità numerica per poco, e non ha inciso più di tanto. È stata una partita combattuta, in uno stadio non facile dove hanno perso anche Juventus e Roma.“

“La squadra poteva giocare con più velocità. Portavamo la palla troppo, in fase offensiva abbiamo fatto poco per vincere.”

Il tecnico ha anche commentato la condizione di alcuni giocatori:

“Abbiamo un livello di pericolosità superiore di recente, ma abbiamo perso un po’ di solidità difensiva. Zaccagni per noi è importante, vediamo quanta autonomiaLazio , Sarri:”

Assenze e difficoltà

“Questa è una stagione piena di difficoltà, siamo con sette indisponibili. Non è semplice, ma i ragazzi hanno lottato e non si può dire niente sotto l’aspetto dell’impegno.”

Tifosi e trasferte: un durissimo sfogo

Uno dei passaggi più discussi riguarda la questione del divieto di trasferte ai tifosi laziali, decisione che Sarri ha definito “anticostituzionale”:

“Per 50 persone è stata vietata l’intera trasferta a 3-4 mila tifosi: è assurdo e anticostituzionale. È come se faccio un incidente con uno che va contromano e mi togliessero la patente.”

Febbraio 22, 2026
scritto daRedazione
