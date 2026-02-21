Juventus, Spalletti:”La prestazione è stata condizionata dal primo gol subito”

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Febbraio 21, 2026
Redazione

Che non abbia portato qualche problema alla Juve la sconfitta in Champions contro il Galatasary … così i bianconeri escono sconfitti dallo Stadium 2-0 contro il Como-. Luciano Spalletti al termine del match ha analizzato i 90 minuti:”La prestazione è stata condizionata dal primo gol subito.- Così il tecnico bianconero ai microfoni Dazn. Il Como ti mette in difficoltà con la sua qualità. Per 13 volte abbiamo subito gol al primo tiro in porta, così è chiaro che dopo iamo andati ingrande difficoltà”

Eravamo convinti di avere ma, se in mezzo al campo non ci metti l’autorevolezxza delle potenzialità. Ma se viene a mancare l’autorevolezza…oggi abbiamo sbagliato una miriade di passaggi in mezzo al campo che di solito non sbagliamo. Poi restiamo imprigionati nell’episodio o nel risultat..Se il livello è questo, non puoi ambire a nessun risultato”.

Febbraio 21, 2026
Redazione
