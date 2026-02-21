Sfondo scuro Sfondo chiaro
Como, Fabregas:” prestazione top”

Febbraio 21, 2026
scritto daRedazione

“Oggi i ragazzi hanno disutato una partita top” . Così dopo la bella vittoria del Como allo Stadium 2-0 contro la Juventus che rilancia le ambizioni deilariani per un posto in Europa. ” Oggi Butez è stato quasi inoperoso il nostro portiere ha fatto una sola parata, vuol dire che i la squadra ha dispoutato un buonissima partita.. “La Juve è il Real Madrid d’Italia e venire a fare questa prestazione mi rende molto soddisfatto”, ha dichiarato Fabregas. Il tecnico ha poi parlato di qualificazione in Champions:” Per noi non è importante, magari possiamo dirlo tra 2-3 anni. Ora siamo in una fase della nostra vita calcistica che dobbiamo stare calmi e contibnuare a crescere per far diventare il Como sempre più forte”, ha concluso”.

Febbraio 21, 2026
scritto daRedazione
