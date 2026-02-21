Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Serie A finale: Lecce -Inter 0-2 Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Roma, Gasperini:"Dybala e Soulè domani non saranno della partita contro la Crmonese"
Cremonese, Nicola:” serve tensione sana e tempi giusti”
Serie A: Una Juve svuotata cede al Como 2-0

Cremonese, Nicola:” serve tensione sana e tempi giusti”

Febbraio 21, 2026
scritto daRedazione
Davide Nicola, head coach of Torino FC, during the Serie A TIM football match between Torino FC and Parma Calcio at Stadio Grande Torino on 3th May, 2021 in Turin, Italy.

Alla vigilia della sfida contro la Roma, il tecnico della Cremonese, Davide Nicola, tecnbico della Cremonese , alla vigilia della sfida contro la Roma in conferenza stampa:” Il lavoro della squdra in questa settimana è stato positivo, anche per il rientro in gruppo di Bianchetti Baye e Ceccherini i quali si sno aggregati al gruppo , mentre , Faye ha superato il problema al volto e Bondo è rientrato in gruppo. Occorre tensione Serve sana, quella che attiva attenzione e tempi giusti negli interventi e negli attacchi allo spazio’. L

Febbraio 21, 2026
scritto daRedazione
Articolo precedente

Roma, Gasperini:"Dybala e Soulè domani non saranno della partita contro la Crmonese"

Febbraio 21, 2026
Articolo successivo

Serie A: Una Juve svuotata cede al Como 2-0

Febbraio 21, 2026

Recommended for You

Roma, Gasperini:”Dybala e Soulè domani non saranno della partita contro la Crmonese”

Milan , Allegri:” dimentichiamo ilComo , ora pensiamo al Parma”

Como , Fabtegas;”io ho chiesto scusa e ci fosse la prova Tv accetterei tutte le situazioni”

Sassuolo, Berardi:”se non arriverà la convocazione tiferò Italia”

Hellas Verona , Sammarco:”buono l’approccio,poi abbiamo comesso errori individuali grossolani”