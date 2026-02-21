Cremonese, Nicola:” serve tensione sana e tempi giusti”

Alla vigilia della sfida contro la Roma, il tecnico della Cremonese, Davide Nicola, tecnbico della Cremonese , alla vigilia della sfida contro la Roma in conferenza stampa:” Il lavoro della squdra in questa settimana è stato positivo, anche per il rientro in gruppo di Bianchetti Baye e Ceccherini i quali si sno aggregati al gruppo , mentre , Faye ha superato il problema al volto e Bondo è rientrato in gruppo. Occorre tensione Serve sana, quella che attiva attenzione e tempi giusti negli interventi e negli attacchi allo spazio’. L